Макрон, Шольц и Драги в Украине. Все подробности совместного визита в Киев трех лидеров влиятельных стран ЕС — онлайн 16 июня, 09:05 Цей матеріал також доступний українською Марио Драги, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц по дороге в Украину (Фото:Александр Камышин via Telegram)

В четверг, 16 июня, в Украину приехали сразу три влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.

Накануне ночью политики встретились в польском Жешуве, откуда добираются в Киев, сообщил немецкий телеканал ZDF.

Совместный визит Шольца, Драги и Макрона привлек внимание мировой прессы задолго до поездки политиков в Киев. Ни один из них еще не был в украинской столице после того, как в феврале 2022 года Россия начала полномасштабную войну с Украиной.

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В то же время каждый из лидеров трех стран ранее дал поводы для дискуссий вокруг их высказываний либо действий в рамках международной поддержки Украины. Немецкого канцлера Олафа Шольца критикуют за то, что его слова и обещания о поставках тяжелого оружия в Украину расходятся с реальным темпом и объемами таких поставок. Французский президент Эммануэль Макрон настаивает на спорном призыве «не унижать» Россию, и регулярно напоминает, что властям Украины придется вести переговоры с РФ. Немало критики в адрес Макрона и Шольца спровоцировали также их попытки регулярно звонить Владимиру Путину в попытках убедить его прекратить войну. А итальянский премьер Марио Драги и его правительство в мае предложили собственный план прекращения войны в Украине, который был передан генсеку ООН Антониу Гутерришу и странам G7, однако раскритикован и в Киеве, и в Москве.

НВ следит за главными событиями вокруг визита Макрона, Драги и Шольца в Киев

09:00 Какие новые поставки оружия обещали Шольц и Макрон накануне визита

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Киев Макрон может объявить о дополнительной военной помощи Украине, включая новые поставки самоходных гаубиц Caesar, которые ВСУ уже успешно используют на фронте.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт 15 июня, после третьей встречи представителей оборонных ведомств 40 стран, анонсировала передачу Киеву трех реактивные артиллерийские системы залпового огня Mars II.



08:45 Вероятные темы переговоров в Киеве

Как предположил немецкий телеканал ZDF, переговоры лидеров трех стран с Владимиром Зеленским и властями Украины, «вероятно, будут касаться хода войны, возможного вступления Украины в ЕС и дальнейшей помощи стране». Корреспондент телеканала допустил, что «в багаже у Шольца ​​есть какие-то позитивные новости для Украины».

08:15 Глава Укрзализныци Александр Камышин опубиковал фото Макрона, Драги и Шольца из спецвагона Укрзализныци.

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