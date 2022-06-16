Макрон, Шольц и Драги посетили Ирпень 16 июня, 12:07 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги в Ирпене (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Ирпень Киевской области.



Соответствующее видео опубликовал в Twitter французский телеканал BFMTV.

Ранее Макрон, рассказывая о деталях визита в Украину, заявил о планах посетить Ирпень.

«Мы собираемся встретиться с президентом Зеленским, чтобы отправиться на место военных действий, где были совершены массовые убийства, и проведем запланированные встречи. Это город Ирпень», — сказал президент Франции.

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По словам Макрона, он хотел бы выразить украинцам поддержку.

Визит Шольца, Драги и Макрона привлек внимание мировой прессы задолго до поездки политиков в Киев. Ни один из них еще не был в украинской столице после того, как в феврале 2022 года Россия начала полномасштабную войну с Украиной.



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