Макрон, Шольц и Драги посетили Ирпень

16 июня, 12:07
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Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги в Ирпене (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги в Ирпене (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Ирпень Киевской области.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter французский телеканал BFMTV.

https://twitter.com/BFMTV/status/1537357720608641024

Ранее Макрон, рассказывая о деталях визита в Украину, заявил о планах посетить Ирпень.

«Мы собираемся встретиться с президентом Зеленским, чтобы отправиться на место военных действий, где были совершены массовые убийства, и проведем запланированные встречи. Это город Ирпень», — сказал президент Франции.

Видео дня
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По словам Макрона, он хотел бы выразить украинцам поддержку.

https://www.youtube.com/embed/o9t_AD0ZF-A

Визит Шольца, Драги и Макрона привлек внимание мировой прессы задолго до поездки политиков в Киев. Ни один из них еще не был в украинской столице после того, как в феврале 2022 года Россия начала полномасштабную войну с Украиной.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киевская область Ирпень Марио Драги Эммануэль Макрон Олаф Шольц Война России против Украины

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