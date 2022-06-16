«После 1989-го мы жили мечтами». Немецкая посол Анка Фельдгузен об оружии для Киева и отношении Берлина к Москве — интервью НВ 16 июня, 14:08 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Важный партнер: Германия планирует десятилетиями активно поддерживать Украину, говорит посол Анка Фельдгузен. (Фото:Посольство Германии в Киеве)

Чего Украине ждать от визита Олафа Шольца и от немецкого правительства НВ рассказала Анка Фельдгузен, официальный представитель Берлина в Киеве

16 июня в Украину впервые прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Компанию ему составили президент Франции Эммануэль Макрон и итальянский премьер Марио Драги. То есть, в Киеве одновременно, накануне саммита Евросоюза, на котором будут рассматриваться вопросы кандидатства Украины, оказались лидеры ключевых стран ЕС.

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Визит Шольца и сам по себе значим. Ведь раньше Киев не захотел видеть у себя президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера, после чего появилось дипломатическое напряжение между двумя странами.

Немецкое правительство, возглавляемое социал-демократом Шольцом, с начала войны предоставило много различной помощи Украине — в гуманитарной сфере, а также в вопросах легкого вооружения. Также Бундестаг в конце апреля принял решение о поставках тяжелого оружия Украине. Но за два последующих месяца ничего из последнего Германия так и не передала.

Почему так получилось, какая помощь возможна и стоит ли Украине ждать статуса кандидата в члены ЕС? Об этом НВ рассказала посол Германии Анка Фельдгузен.

— Чего мы можем ожидать от приезда в Украину канцлера Германии Олафа Шольца?

Оторваться от Кремля: Канцлеру Олафу Шольцу (справа, во время встречи с российским диктатором) не так-то просто разорвать все экономические связи с РФ / Фото: EyePress/Reuters

— Эта поездка запланирована вместе с другими лидерами. Это сигнал того, что мы поддерживаем Украину, что мы с Украиной по пути в ЕС. Я настроена на то, что Украина получит хорошие новости.

— С начала полномасштабной войны Германия передала Украине многое в сфере вооружений: 5 тыс. противотанковых средств, 23 тыс. шлемов, 5 тыс. бронежилетов и другое. Но сейчас происходит что-то непонятное: потребности ВСУ велики, а Берлин дает очень мало. Например, западные партнеры предоставили Украине около 220 единиц 155 мм гаубиц и самоходных артустановок (САУ), а россияне подогнали только под Изюм почти столько же артиллерии. Германия же планирует предоставить лишь семь САУ, которые еще не пришли в Украину. Почему так происходит?

— Это была наша политика: сразу дать вам все, что у нас есть на складе, что вам необходимо, чтобы вы могли пользоваться. Второй этап — обучение ваших солдат. Я согласна, что 7 гаубиц — это очень мало. 22 июня приедут уже обученные ваши солдаты. Вместе с [аналогичными] нидерландскими САУ это будет 12 единиц. Мне вообще сказали, что 110 таких САУ находятся в наших вооруженных силах. У нас есть обязательства перед НАТО: иметь столько, чтобы защитить НАТО.

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