«Для разгрома российских войск». Шольц в ходе визита в Киев должен обещать поставки оружия — посол 16 июня, 12:45 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц прибыл в Ирпень (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, комментируя визит немецкого канцлера Олафа Шольца в Украину, заявил, что он должен пообещать дальнейшие поставки оружия.

Об этом сообщает Bild.

По его словам, главное ожидание состоит в том, что Шольц даст добро на поставку 88 боевых танков Leopard 1 и 100 боевых машин пехоты Marder.

«Ничто не мешает Германии предоставить украинской армии значительную часть своих 800 транспортных танков Fuchs, 325 танков Leopard 2 или 380 танков Marder для разгрома российских войск», — сказал он.



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В четверг, 16 июня, в Украину приехали сразу три влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.

Совместный визит Шольца, Драги и Макрона привлек внимание мировой прессы задолго до поездки политиков в Киев. Ни один из них еще не был в украинской столице после того, как в феврале 2022 года Россия начала полномасштабную войну с Украиной.

Шольца критикуют за медлительность в предоставлении вооружения Украине как на родине, так и за рубежом.

СМИ пишут, что его позиция связана с тем, что немецкое правительство опасается, что Украина использует немецкие танки для вторжения в Россию.

В интервью НВ посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что по состоянию на июнь Берлин не передал Киеву ни одной единицы тяжелого оружия, хотя соответствующее решение было принято еще 26 апреля.

По его словам, семь самоходных гаубиц Украина может получить примерно 22 июня, а 30 самоходных зенитных систем Gepard — двумя партиями до конца августа.

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