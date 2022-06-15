«Шольц саботирует поставки техники». Как влияют агрессивные обращения к европейским политикам на вооружение Украины — эксперт 15 июня, 20:18 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Встреча министров обороны НАТО и Украины в Брюсселе (Фото:REUTERS/Yves Herman/Pool)

Как агрессивная риторика влияет на поставку оружия западными партнерами в Украину и почему информационные провокации относительно канцлера Германии Олафа Шольца оправданы, в интервью Радио НВ объяснил эксперт совета внешней политики Украинская призма Александр Краев.

Александр Краев эксперт по международной политике

— Хотел бы с вами поговорить о риторике наших чиновников, власть имущих по поводу их европейской политики. Даже если взять свежее — заявление советника главы ОП Михаила Подоляка, которое он адресовал участникам Рамштайна, где он прямо говорит: «Мы стоим, ждем оружие. Когда его получить?» Такие несколько агрессивные обращения к европейским политикам вижу постоянно. Насколько это нормально в нашей ситуации?

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— Пока что у нас до сих пор есть это окно возможностей, когда мы действительно можем внедрить скорее агрессивную информационную политику. Потому что так или иначе, но от этого зависит очень многое, прежде всего именно для Европы. Потому мы сейчас в той позиции, когда мы можем это делать.

Другое дело, насколько это эффективно. Надо понимать, что эти подобные заявления должны быть не просто сказаны, чтобы показать, какие мы крутые или как мы можем этим европейцам заявить. Надо смотреть, действительно ли такой тон, такой подход может быть эффективным — действительно ли он даст нам это оружие, адекватное отношение со стороны наших союзников. Вот в этой части, скорее, недоработка — можно было бы немного другой сценарий подобрать.

— Какие у вас, возможно, есть идеи? Каков сценарий?

— Если не брать ко вниманию все остальное, что говорил Подоляк, достаточно неплохо было, когда четко проинформировали, сколько и чего мы ждем от наших партнеров.

Например, мы знаем, что сейчас работают экспертные комиссии от Министерства обороны Украины и наших союзников, которые четко прорабатывают количество, даты и качественный состав поставок. То есть нам нужно говорить предметно, цифрами.

И даже если выносить это на публику, то скорее надо говорить, что на данный момент поставлено столько-то оружия, мы ожидаем столько-то, а в дальнейшем нам необходимо для того, чтобы переломить ситуацию, столько-то. То есть, перед западными политиками ставить четкие измеряемые цели. К примеру, если говорили о переломе в июне, то нам не хватает еще столько процентов из того, что мы с вами напланировали, но озвучивать не будем. То есть быть прагматичнее, условно говоря.

— А если говорить о заявлениях посла в Берлине Андрея Мельника, достаточно много и резко высказывающегося относительно немецкой политики. Насколько это действенный и правильный вариант? Читал мнение, что из-за его такой определенной агрессивности в Германии его уже даже не слушают.

— С господином Мельником несколько иная ситуация.

Мы видим, что Олаф Шольц буквально саботирует поставки оружия Украине. Это касается не только самой Германии, но и Испании, где Шольц не дал нам поставить танки; и Греции, где Шольц не дал поставить нам бронированные машины; Дании, где то же самое произошло, если я не ошибаюсь, с противотанковым вооружением.

На самом деле производитель концерн Rheinmetall соглашается, соглашается общество, свое добро на это дал Бундестаг. Единственный, кто это все останавливает, — Шольц.

И потому да, с одной стороны, это не совсем дипломатично, не совсем так, как должен себя вести посол. Но с другой — ситуация такова, что нужно просто четко указывать, кто здесь виноват и кто делает что-то не так. А чтобы указать на это, чтобы держаться в фокусе, нужны информационные провокации, будем честны. Для этого с этой точки зрения это отчасти оправдано.

— В будущем, когда мы победим, это как-то может нам откликнуться? Скажут, что Украина даже дипломатично не умеет правильно себя вести? Может, наоборот напишут в книгах, что Украина правильно использовала агрессию в своей внешней политике?

— В этот момент, если нам даже предъявят такие претензии, прежде всего мы напомним всем цитату Бисмарка, что большие вопросы времени решаются не льстивыми дипломатическими фразами, а железом и кровью.

С точки зрения истории дипломатии, международных отношений это абсолютно будет оправдано. Если вспомнить, что нам говорили в первые дни, в первые часы вторжения… Снова история с г-ном Мельником, которому министр экономики, если я не ошибаюсь, Германии заявил о том, что через 48 часов Украины не будет, наступит другая реальность. Скорее, будет вопрос к этим людям. А откуда вы взяли 48 часов? А потом 72? А потом пять дней? А потом 10 дней? И что на 112-й день вы теперь скажете?

— Я так понимаю, что Офис президента или Министерство иностранных дел даже поддерживает такую агрессивную политику, учитывая, что через месяц войны президент отозвал нескольких послов, назвав их работу неудовлетворительной?

— В общем, администрация [президента Владимира] Зеленского (сейчас — Офис президента — ред.) с самого начала была поклонницей скорее жесткой риторики, иногда даже показательно жесткой риторики. Поэтому да, такой подход скорее им нравится, чем нет.

Что касается неэффективности послов, с одной стороны, вопрос был и в робкой позиции, а с другой — в тех странах, которые не присоединились ни к санкциям, ни оказывали Украине достаточно поддержки на тот момент, когда послы были отозваны.

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