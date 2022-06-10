Макрон рассматривает возможность визита в Украину, где объявит о новых поставках оружия — СМИ 10 июня, 08:08 Цей матеріал також доступний українською Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:EUTERS/Benoit Tessier)

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность визита в Украину. Как сообщает Europe 1, в ходе поездки он может объявить о дополнительных поставках самоходных гаубиц Caesar.

По данным радиостанции, перспектива поездки Макрона в Украину внимательно изучается окружением французского президента. Это будет его первый визит в страну с начала войны.

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Пока Франция предоставила шесть САУ Caesar, которые прибыли в Украину в конце апреля. По информации Europe 1, рассматривается поставка еще шести орудий Caesar до конца месяца.

О передаче второй партии Макрон, возможно, объявит в Украине.

У французской армии было всего 76 САУ Caesar, следовательно, она отдаст Украине 16% этой техники.

9 июня Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Провел очередной телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили дальнейшую оборонную поддержку и работу над гарантиями безопасности. Отдельное внимание — пути Украины в ЕС, координируем шаги», — написал Зеленский в своем Twitter.



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