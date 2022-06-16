Шольц назвал Ирпень символом невообразимой жестокости войны РФ и бессмысленного насилия

16 июня, 14:29
Цей матеріал також доступний українською
Олаф Шольц вместе с Макроном и Драги посетил Ирпень (Фото:Marko Djurica/Reuters)

Олаф Шольц вместе с Макроном и Драги посетил Ирпень (Фото:Marko Djurica/Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил Ирпень во время своего визита в Украину вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

«Как и Буча, Ирпень давно уже стал символом невообразимой жестокости войны РФ, бессмысленного насилия», — написал он в своем Twitter.

Шольц добавил, что жестокие разрушения в этом городе — это памятник.

Видео дня
Читайте также:
Макрон в ходе визита в Ирпень: Именно здесь силы Украины остановили наступление российской армии на Киев

«Эта война должна закончиться», — резюмировал немецкий канцлер.

https://twitter.com/Bundeskanzler/status/1537384717699502081

16 июня в Украину также прибыли сразу три влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.

https://www.youtube.com/watch?v=o9t_AD0ZF-A&feature=emb_title

Это первый визит лидеров трех стран в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

С ними также в Киев прибыл и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Читайте также:
Хранители лица Путина. Почему ключевые европейские лидеры продолжают звонить в Кремль и умиротворять диктатора

Политики посетили Ирпень Кевской области, пострадавший от российских оккупантов.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

https://www.youtube.com/embed/OrLO1A_e9Bw

Мэр города Ирпень Александр Маркушин рассказал о военных преступлениях российских оккупантов. Они расстреливали в городе людей, в том числе женщин и девочек, а затем ездили по телам танками. Насиловали местных жительниц, в том числе несовершеннолетних. Есть также доказательства того, что российские военные грабили дома: вывозили все — от стиральных машин до нижнего белья.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Ирпень Олаф Шольц Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X