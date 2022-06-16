«Россия не хочет ничего, кроме войны». Зеленский рассказал о переговорах с лидерами ЕС в Киеве 16 июня, 18:12 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Марио Драги и Клаус Йоханнис в Киеве, 16 июня 2022 года (Фото:Володимир Зеленський/Facebook)

Президент Владимир Зеленский рассказал, что обсуждалось во время его переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Во время брифинга в Киеве в четверг, 16 июня, Зеленский подчеркнул, что европейские лидеры посетили Украину в преддверии исторически важных решений для всей Европы. 17 июня Еврокомиссия должна объявить о своем решении по поводу заявки Украины на членство.



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По словам президента Украины, он обсудил с другими лидерами продолжение и усиление обороны Украины, подходы к экономической поддержке Украины и послевоенному восстановлению, совместные возможности для борьбы с продовольственным кризисом, спровоцированным Россией, дальнейшее санкционное давление на страну-агрессора, а также будущее Европы и евроинтеграции Украины.

Зеленский сказал, что проинформировал партнеров о ситуации на передовой и ракетных ударах России, большинство из которых направлено против гражданских объектов:

«Учитывая все это, я очертил наши первоочередные потребности в обороне. Мы ценим уже оказанную поддержку. И ожидаем новых поставок, в первую очередь тяжелого вооружения, современной реактивной артиллерии и систем противоракетной обороны. Каждая партия таких поставок — это спасенные жизни украинцев. И каждый день задержки или отложенных решений — это возможность российских военных убивать украинцев или разрушать наши города».

Также президент Украины подчеркнул, что единственное препятствие дипломатическим усилиям — неготовность страны-агрессора к реальным переговорам и восстановлению мира.

«Россия не хочет мира, она не хочет ничего, кроме войны… Прямо в эти минуты, когда мы находимся здесь, в Мариинском дворце, российские войска продолжают жестокое наступление на Донбассе, усиливают свою группировку в Харьковской области, укрепляют плацдармы на юге Украины.

Государство-агрессор должно осознать, что у мира нет альтернативы, и должно начать искать мир. А пока все мы видим — и слышали сегодня, когда прозвучала сирена воздушной тревоги — что Россия ищет только новые способы, чтобы запугать Европу и захватить больше нашей земли", — подытожил Зеленский.

В четверг, 16 июня, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги приехали в Украину. Накануне ночью политики встретились в польском Жешуве, откуда добрались в Киев поездом, сообщил немецкий телеканал ZDF. В Киев приехал также президент Румынии Клаус Йоханнис.

Макрон, Шольц и Драги приехали в Киев. Тема визита – война и место Украины в ЕС https://www.youtube.com/embed/OrLO1A_e9Bw

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