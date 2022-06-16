Почти во всех областях Украины объявлена воздушная тревога на фоне визита Макрона, Шольца и Драги в Киев 16 июня, 11:21 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон прибыл в Киев вместе с Олафом Шольцем и Марио Драги (Фото:Ludovic Marin/Pool/Reuters)

В Киеве и почти всех областях Украины объявлена воздушная тревога на фоне визита в украинскую столицу канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги.

Во многих регионах есть угроза ракетных ударов.

По состоянию на 11:10 тревога была объявлена по всей Украине, за исключением Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Херсонской областей, а также территории оккупированного Крыма.

Видео дня

Фото: Скриншот alerts.in.ua

16 июня в Украину также прибыли сразу три влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.

Это первый визит лидеров трех стран в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

С ними также в Киев прибыл и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Шольц, Макрон и Драги публично выступают за дипломатическое урегулирование войны России против Украины, параллельно предоставляя и военную помощь Киеву. Немецкий и французский лидеры регулярно звонят российскому диктатору Владимиру Путину, пытаясь убедить его осуществить те или иные гуманитарные миссии и прекратить войну.

По словам президента Украины Владимира Зеленского в одном из телефонных разговоров Макрон предложил ему уступить украинскую территорию, чтобы «сохранить лицо Путину».

Как пишут немецкие СМИ, канцлер Шольц замедляет обещанные поставки вооружения Украине. Некоторые из поставок ожидаются только осенью. По словам посла Украины в Берлине Андрея Мельника, Германия до сих пор не поставила в Украину ни одной единицы тяжелого оружия.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.