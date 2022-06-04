Макрон призвал «не унижать» Россию и рассказал об «изолированном» Путине 4 июня, 00:55 Цей матеріал також доступний українською Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:Thibault Camus/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Россию не стоит «унижать», чтобы после прекращения боевых действий в Украине можно было вести «дипломатические переговоры».

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Как сообщает Le Point, в интервью французской региональной прессе Макрон заявил: российский диктатор Владимир Путин совершил «фундаментальную и историческую ошибку» для себя, своего народа и истории, начав полномасштабное вторжение в Украину. По мнению французского президента, Путин «изолировался».



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«Изолироваться — это одно, а знать, как выйти из изоляции, — трудный путь», — добавил Макрон.



Президент Франции также повторил, что Россию не нужно «унижать», чтобы «в тот день, когда прекратятся боевые действия, мы смогли найти выход дипломатическим путем».

По поводу возможности визита в Киев Макрон сказал, что не исключает этого. Он подчеркнул, что Франция хочет увеличить финансовую и военную поддержку Украины и сделать все, чтобы разблокировать экспорт украинского зерна.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Эммануэль Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы «сохранить лицо» российскому диктатору Владимиру Путину.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что подобные заявления звучали и от других европейских политиков.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что желание некоторых европейских политиков «сохранить лицо» Путину — это «тяжелая болезнь».

По информации агентства Reuters, как минимум три европейских страны — Италия, Венгрия и Кипр — предлагали, чтобы в итоговом заявлении саммита 30−31 мая лидеры ЕС открыто озвучили призыв к прекращению огня в Украине и мирным переговорам с Россией. В итоге предложение трех стран не поддержали остальные члены ЕС.



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