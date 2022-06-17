Историческое решение. Украина — в шаге от статуса кандидата в члены ЕС: что дальше и как долго продлится путь к полному членству? 17 июня, 14:10 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Урсула фон дер Ляйен оглашает о решении Еврокомиссии рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС, 17 июня 2022 (Фото:Janis Laizans / REUTERS)

Украина беспрецедентно быстро перешла от подачи заявки на членство в ЕС к официальной рекомендации Еврокомиссии предоставить Киеву статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом решении было объявлено в пятницу, 17 июня.

«[Евро]комиссия рекомендует [Европейскому] Совету: первое, чтобы Украине была дана европейская перспектива; второе, чтобы Украине был предоставлен статус кандидата. Это, конечно, подразумевает, что страна будет проводить ряд дальнейших важных реформ», — объявила 17 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Окончательное решение о том, предоставлять ли Украине статус кандидата, должны вынести лидеры всех стран-членов ЕС на саммите Европейского Совета 23−24 июня.

16 июня лидеры самых влиятельных стран Евросоюза — Франции, Германии, Италии, — а также президент Румынии во время визита в Киев высказались в поддержку такого шага. «Мы с моими коллегами приехали в Киев с четким месседжем: Украина принадлежит к европейской семье. Важной вехой на европейском пути является статус кандидата на вступление в Европейский Союз. В Европейском Совете я буду однозначно выступать за единую позицию [предоставить Украине такой статус]», — заявил Олаф Шольц.

Еще до того, как в Киеве побывали Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен дважды посетила украинскую столицу с начала полномасштабного российского вторжения. В рамках первого визита в начале апреля глава высшего исполнительного органа Евросоюза передала президенту Владимиру Зеленскому опросник для получения статуса кандидата в ЕС. А в июне фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия уже завершает работу над рекомендациями по предоставлению Украине такого статуса — и объявила о позитивном решении 17 июня.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС «как четкий политический сигнал солидарности с народом Украины». За документ проголосовали 438 депутатов, 65 высказались против, 94 — воздержались.

Впрочем, даже в случае получения статуса государства-кандидата в этом месяце Украину ждут еще несколько этапов присоединения к ЕС. На их прохождение кандидаты обычно тратят немало времени. И хотя, например, президент Польши Анджей Дуда поддерживает скорый путь к членству Украины в ЕС, другие европейские лидеры — в частности, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон, отмечают: этот вопрос не нескольких месяцев и лет. О том, что Украина не может мгновенно вступить в Евросоюз без прохождения всей необходимой процедуры, говорит и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

НВ напоминает о том, какие шаги далее ждут Украину на пути членства в ЕС и сколько времени, исходя из опыта других стран, на это может пойти.

Какова стандартная процедура вступления в Евросоюз и на каком этапе находится Украина?

1 Как правило, путь к присоединению начинается с Соглашения об ассоциации. Такое соглашение между Украиной и ЕС заработало в полном объеме в сентябре 2017 года — через десять лет после начала переговоров о его заключении. Этот документ из более чем тысячи страниц четко регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Украины с Европейским Союзом.

2 Следующим шагом государство-претендент на членство подает в Совет Европейского союза (высший законодательный орган ЕС) заявку на вступление. Согласно статье 49 Договора о ЕС это может сделать любая европейская страна, которая уважает демократические ценности Объединения и обязуется их выполнять. Президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля 2022 года, отметив, что страна просит о безотлагательном вступлении по новой специальной процедуре.

3 После получения заявки органы управления ЕС принимают решение о начале ее рассмотрения и Еврокомиссия (высший исполнительный орган Союза) разрабатывает и направляет стране-претенденту опросник о соответствии Копенгагенским критериям. Его заполнение обычно длится несколько месяцев или даже лет. К примеру, Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в феврале 2016 года, в декабре получила опросник, а вернула его заполненным только в феврале 2018-го. Впрочем, в случае Украины эта процедура была ускорена благодаря договоренности президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Зеленского о «fast track» ( в переводе с английского — «быстрый путь»).

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