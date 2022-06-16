«Где у вас можно SIM-карту купить?». Украинцы делают мемы о приезде в Киев Макрона, Шольца и Драги 16 июня, 19:26 Цей матеріал також доступний українською Атмосферная поездка (Фото:Yuriy Akulin/Facebook)

В четверг, 16 июня, в Украину приехали сразу три влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. Они посетили Ирпень, провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудили основные направления помощи для приближения победы над Россией. Между тем, в соцсетях украинцы продолжают делать мемы. НВ собрало актуальные.

Конечно же, основная часть о Макроне и его постоянных звонках российскому диктатору Владимиру Путину.

О Шольце тоже нашлись. Адвокат Виктор Бенед сиронизировал над обещаниями Германии о поставках оружия, которое все никак не дойдет до Украины.

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Ну, и о газе.

Блогер Антон Ходза придумал альтернативную версию приветствия Зеленского с европейскими лидерами.

Представили также происходящее в вагоне, в котором ехали Макрон, Шольц и Драги.

Но благодарность тоже выразили. Виктор Бенед отметил, что этот приезд действительно был важен.

Совместный визит Шольца, Драги и Макрона привлек внимание мировой прессы задолго до поездки политиков в Киев. Ни один из них еще не был в украинской столице после того, как в феврале 2022 года Россия начала полномасштабную войну с Украиной.

Ближе к 14.00 в Киеве начались переговоры лидеров четырех стран ЕС с Владимиром Зеленским. Украинский президент принял их в Мариинском дворце. Главные темы переговоров — курс Украины в ЕС, зерновая блокада, ситуация на фронте.

За всеми событиями можно следить онлайн.



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