В Киев прибыл президент Румынии
Клаус Йоханнис прибыл в Киев с рабочим визитом (Фото:@KlausIohannis/Twitter)
Утром в четверг, 16 июня, в Киев прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис.
«Сегодня в Киеве с моими европейскими коллегами канцлером Олафом Шольцем, президентом Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Марио Драги, чтобы показать нашу решительную поддержку и полную солидарность с президентом Владимиром Зеленским и украинским народом», — написал он в своем Twitter.
Йоханнис также заявил, что незаконная российская агрессия должна прекратиться.
Накануне он заявил, что Украине нужно предоставить статус кандидата в Европейский Союз «как можно быстрее».
По его словам, «это правильное решение с точки зрения морали, экономики и безопасности».
16 июня в Украину также прибыли сразу три влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.
Это первый визит лидеров трех стран в Украину с начала полномасштабного вторжения России.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.