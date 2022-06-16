В Киев прибыл президент Румынии 16 июня, 10:53 Цей матеріал також доступний українською Клаус Йоханнис прибыл в Киев с рабочим визитом (Фото:@KlausIohannis/Twitter)

Утром в четверг, 16 июня, в Киев прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис.

«Сегодня в Киеве с моими европейскими коллегами канцлером Олафом Шольцем, президентом Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Марио Драги, чтобы показать нашу решительную поддержку и полную солидарность с президентом Владимиром Зеленским и украинским народом», — написал он в своем Twitter.

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Йоханнис также заявил, что незаконная российская агрессия должна прекратиться.

Накануне он заявил, что Украине нужно предоставить статус кандидата в Европейский Союз «как можно быстрее».

По его словам, «это правильное решение с точки зрения морали, экономики и безопасности».

16 июня в Украину также прибыли сразу три влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.

Это первый визит лидеров трех стран в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

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