«География упряма». Украине придется вести переговоры с Россией — Макрон
Эммануэль Макрон (Фото:Yoan Valat/Pool via REUTERS)
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине в конечном счете придется провести переговоры со страной-агрессом Россией, чтобы закончить войну.
Об этом сообщает Reuters.
"Украинскому президенту и его чиновникам придется вести переговоры с Россией", - сказал он во время визита в Румынию.
Макрон добавил, что "мы делим один континент".
«География упряма, и в конце ее Россия. Она была там вчера, она сегодня и будет там завтра», — сказал он.
В среду, 15 июня, Киев может посетить президент Франции Эммануэль Макрон.
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