«География упряма». Украине придется вести переговоры с Россией — Макрон

15 июня, 14:30
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Эммануэль Макрон (Фото:Yoan Valat/Pool via REUTERS)

Эммануэль Макрон (Фото:Yoan Valat/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине в конечном счете придется провести переговоры со страной-агрессом Россией, чтобы закончить войну.

Об этом сообщает Reuters.

"Украинскому президенту и его чиновникам придется вести переговоры с Россией", - сказал он во время визита в Румынию.

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Макрон добавил, что "мы делим один континент".

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«География упряма, и в конце ее Россия. Она была там вчера, она сегодня и будет там завтра», — сказал он.

В среду, 15 июня, Киев может посетить президент Франции Эммануэль Макрон.

https://www.youtube.com/watch?v=x3rS-Xy1-Us&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Франция Эммануэль Макрон Война России против Украины

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