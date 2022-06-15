«География упряма». Украине придется вести переговоры с Россией — Макрон 15 июня, 14:30 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон (Фото:Yoan Valat/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине в конечном счете придется провести переговоры со страной-агрессом Россией, чтобы закончить войну.

Об этом сообщает Reuters.

"Украинскому президенту и его чиновникам придется вести переговоры с Россией", - сказал он во время визита в Румынию.

Макрон добавил, что "мы делим один континент".

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«География упряма, и в конце ее Россия. Она была там вчера, она сегодня и будет там завтра», — сказал он.

В среду, 15 июня, Киев может посетить президент Франции Эммануэль Макрон.



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