«Ценители лягушек, ливера и макарон». Медведвев в хамской манере отреагировал на визит Макрона, Шольца и Драги в Киев 16 июня, 13:21 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Медведев (Фото:kremlin.ru)

Заместитель главы Совета безопасности страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев в хамской манере отреагировал на визит президента Франции Эммануеля Макрона, немецкого канцлера Олафа Шольца и премьера Италии Марио Драги в Киев.

«Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы — ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, — домой. И всё хорошо», — написал он в Twitter.

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По мнению Медведева, «к миру это Украину никак не приближает».

«А часики тикают», — написал он.

В четверг, 16 июня, в Украину приехали сразу три влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.

Совместный визит Шольца, Драги и Макрона привлек внимание мировой прессы задолго до поездки политиков в Киев. Ни один из них еще не был в украинской столице после того, как в феврале 2022 года Россия начала полномасштабную войну с Украиной.

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