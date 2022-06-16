В ОПУ назвали главные темы переговоров Зеленского с лидерами четырех стран ЕС
Шольц, Макрон, Йоханнис и Драги посетили Ирпень (Фото:Ludovic Marin/Pool/Reuters)
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудят три важные темы.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
«Продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины — это важные темы для обсуждения», — отметил он.
Ермак добавил, что Киев также ожидаем поддержку заявки Украины на получение статуса кандидата на членство в ЕС.
16 июня в Украину также прибыли сразу три влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.
Это первый визит лидеров трех стран в Украину с начала полномасштабного вторжения России.
С ними также в Киев прибыл и президент Румынии Клаус Йоханнис.
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