В ОПУ назвали главные темы переговоров Зеленского с лидерами четырех стран ЕС 16 июня, 12:29 Цей матеріал також доступний українською Шольц, Макрон, Йоханнис и Драги посетили Ирпень (Фото:Ludovic Marin/Pool/Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудят три важные темы.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

«Продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины — это важные темы для обсуждения», — отметил он.

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Ермак добавил, что Киев также ожидаем поддержку заявки Украины на получение статуса кандидата на членство в ЕС.

16 июня в Украину также прибыли сразу три влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.

Это первый визит лидеров трех стран в Украину с начала полномасштабного вторжения России.



С ними также в Киев прибыл и президент Румынии Клаус Йоханнис.



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