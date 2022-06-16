В ОПУ назвали главные темы переговоров Зеленского с лидерами четырех стран ЕС

16 июня, 12:29
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Шольц, Макрон, Йоханнис и Драги посетили Ирпень (Фото:Ludovic Marin/Pool/Reuters)

Шольц, Макрон, Йоханнис и Драги посетили Ирпень (Фото:Ludovic Marin/Pool/Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудят три важные темы.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

«Продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины — это важные темы для обсуждения», — отметил он.

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Ермак добавил, что Киев также ожидаем поддержку заявки Украины на получение статуса кандидата на членство в ЕС.

16 июня в Украину также прибыли сразу три влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.

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Это первый визит лидеров трех стран в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

С ними также в Киев прибыл и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Клаус Йоханнис Владимир Зеленский Марио Драги Эммануэль Макрон Андрей Ермак Олаф Шольц Война России против Украины

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