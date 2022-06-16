Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев — видео 16 июня, 09:49 Цей матеріал також доступний українською Марио Драги, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев.



Об этом сообщает France 24 со ссылкой на офис Макрона.

Макрон заявил журналистам в Киеве, что передаст послание «европейской солидарности» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Ранее сообщалось, что в ходе визита в Киев Макрон может объявить о дополнительной военной помощи Украине, включая новые поставки самоходных гаубиц Caesar, которые ВСУ уже успешно используют на фронте.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт 15 июня, после третьей встречи представителей оборонных ведомств 40 стран, анонсировала передачу Киеву трех реактивные артиллерийские системы залпового огня Mars II.

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