Франция хочет военной победы Украины над РФ — Reuters

16 июня, 12:26
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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Украине пойти на уступки (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Украине пойти на уступки (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Париж хочет военной победы Украины над РФ и восстановления ее территориальной целостности, сообщает Reuters со ссылкой на французские дипломатические источники.

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По словам собеседников агентства, речь идет не только о территориях, временно захваченных российскими войсками после начала полномасштабного вторжения, но и оккупированных ранее ОРДЛО и Крыма.

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Такая позиция была высказана французскими дипломатами на фоне скандальных заявлений президента страны Эммануэля Макрона, призывавшего Киев пойти на какие-то уступки кремлевскому режиму, чтобы его глава Владимир Путин имел возможность «сохранить лицо».

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В ответ на это глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал такие предложения проявлением «тяжелой болезни».

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«Если брать не тех, кто отрабатывает российские контракты, а тех людей, которые искренне верят в такие идеи, у них классический синдром зависимости от России… Это болезнь, она очень тяжелая. В Европе целые слои среди интеллигенции больны этой болезнью и вылечит их от этого только жестокая история», — подчеркнул он.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Путину уже никак не удастся сохранить лицо, а россиянам стоит думать, как сохранить государство.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Франция Украина Эммануэль Макрон Война России против Украины

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