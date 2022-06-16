В Кремле отреагировали на прибытие в Украину Макрона, Драги и Шольца 16 июня, 15:04 Цей матеріал також доступний українською Кремлевский режим опасается, что Украина получит еще больше оружия (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev)

В окружении российского диктатора Владимира Путина надеются, что визит в Украину лидеров Франции, Италии и Германии не приведет к еще большему увеличению поставок оружия для ВСУ.

Об этом в комментарии кремлевской пропаганде заявил его спикер Дмитрий Песков.

По его словам, прибытие в Украину Эммануэля Макрона, Марио Драги и Олафа Шольца может быть связан с блокированием РФ поставок украинского зерна, что грозит миру продовольственным кризисом.

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«В Кремле надеются, что Макрон, Драги и Шольц в Киеве не будут концентрироваться на накачивании Украины оружием», — подчеркнул Песков.

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