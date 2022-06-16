«Могут покреативить с Зеленским». Климкин рассказал о своих ожиданиях от визита трех европейских лидеров в Киев 16 июня, 12:57 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Три европейских лидера в поезде в Киев (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин рассказал в эфире Радио НВ, чего он ждет от визита в Украину трех европейских лидеров — президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги.

Павел Климкин дипломат

Во-первых, [ожидаю] зеленого света для нашего продвижения в Европейский Союз. Это как светофор. Был желтый [свет] с некоторыми переживаниями, с разговорами о том, как будет функционировать ЕС в будущем; сможет ли он вместе с Балканами и Украиной сохранить уникальную, очень удобную идентичность ХХ века; а что сделает Россия. Теперь свет переключается на зеленый. То есть светофор будет иметь для нас правильный цвет. Это не значит, что все едут — нужно иметь транспортное средство, права, и правила дорожного движения неплохо бы изучить. Это все для меня о дальнейшем процессе вступления.

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Это для меня главная идея и главный сигнал.

Второе — это солидарность. Они все вместе. Это европейская поддержка для того, чтобы сказать: «Нет, мы [российскому диктатору Владимиру] Путину не дадим ни в коем случае выиграть в Украине, поскольку это наша общая цель».

На фоне Рамштайна (третьего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины — ред.) с американскими заявлениями о новом миллиарде долларов, новом вооружение (и там и артиллерия, и РСЗО, и боекомплект, и много полезных вещей) европейцам нужно открыть рот и что-то сказать. Я думаю, они сегодня однозначно это скажут.

Третий момент — это экономическая поддержка: сейчас и главное — на перспективу. Как будет выглядеть процесс вступления в ЕС, когда начнут переговоры, при каких условиях? А я думаю, что условия будут на следующем саммите ЕС на следующей неделе. Как может выглядеть план, который мы пока назовем планом Маршалла. Хотя он называться будет иначе — например, европейский план возрождения Украины. Пусть придумывают красивое название — они могут покреативить вместе с [президентом] Владимиром Зеленским.

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