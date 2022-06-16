«Сейчас наслушаются сирен». Реакция украинцев на приезд Макрона, Шольца и Драги в Киев 16 июня, 14:09 Цей матеріал також доступний українською Обсуждают, какие части своих государств отдали бы Путину (Фото:Дмитрий Коваленко/Facebook)

В четверг, 16 июня, в Украину приехали сразу три влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. Украинцы и до этого посвятили им немалое количество мемов и шуток, но новая встреча спровоцировала еще больше креатива. НВ собрало наилучшие реакции.

Информацию о том, что столицу посетят лидеры европейских государств, обнародовали на странице Верховной Рады.

К приезду готовился даже пес-разминировщик Патрон. Он хотел перегрызть телефонные провода, чтобы Макрон не смог позвонить Путину.

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Главная редакторка Украинской Правды Севгиль Мусаева запостила фото политиков из поезда УЗ. Собственно, это фото стало самым популярным среди мемов.

Эксзамминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин сделал отсылку к известной пьесе Леся Подервянского.

Эксзамминистра экономического развития и торговли Украины Наталья Никольская описала кратко цели приезда Макрона, Шольца и Драги и прикрепила великолепный мем.

Политолог Николай Давыдюк иронизирует о «сохранение лица» русскому диктатору Владимиру Путину.

Главный редактор Бабеля Евгений Спирин опубликовал свой вариант мема с фотографией из поезда.

Адвокат Виктор Бенед о «романтике» в плацкарте.

На мемной странице предлагают продолжить анекдот: «Едут однажды в поезде итальянец, француз и немец…»

Все та же фотография, но здесь нужно найти одно отличие от оригинального.

Здесь тоже, но долго искать не придется.

А это просто здорово.

В TikTok также готовились к приезду политиков, особенно Макрона.

Некоторые пользователи отметили, что во время визита европейских лидеров по всей Украине началась воздушная тревога.

Совместный визит Шольца, Драги и Макрона привлек внимание мировой прессы задолго до поездки политиков в Киев. Ни один из них еще не был в украинской столице после того, как в феврале 2022 года Россия начала полномасштабную войну с Украиной.

В то же время, каждый из лидеров трех стран ранее дал поводы для дискуссий относительно их высказываний или действий в рамках международной поддержки Украины. Немецкого канцлера Олафа Шольца критикуют за то, что его слова и обещания по поставкам тяжелого оружия в Украину расходятся с реальным темпом и объемами таких поставок. Французский президент Эммануэль Макрон настаивает на противоречивом призыве «не унижать» Россию и регулярно напоминает, что властям Украины придется вести переговоры с РФ. Много критики в адрес Макрона и Шольца спровоцировали также их регулярные звонки Владимиру Путину в попытках убедить его прекратить войну. А итальянский премьер Марио Драги и его правительство в мае предложили собственный план прекращения войны в Украине, который был передан генсеку ООН Антониу Гутерришу и странам G7, однако был подвергнут критике в Киеве.

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