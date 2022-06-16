Макрон объяснил, зачем «поддерживает канал диалога» с Путиным

16 июня, 18:55
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Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что нужно иметь канал связи с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы решать вопросы продовольственной безопасности.

«Сейчас возникает много вопросов, вопросов продовольственной безопасности. И именно в этом контексте мы поддерживаем канал диалога», — сказал он во время брифинга по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

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Он подчеркнул, что во время переговоров со страной-агрессором выступает, как «требовательный посредник».

«Мы также считаем, что в один прекрасный момент этот конфликт должен остановиться. И в этом момент должны быть переговоры», — сказал Макрон, добавив, что условия переговоров будут определяться Украиной.

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16 июня в Украину прибыли сразу три влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.

Это первый визит лидеров трех стран в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Политики посетили Ирпень.

13 мая Зеленский заявил, что Макрон предлагал ему пойти на уступки относительно суверенитета Украины, чтобы сохранить лицо Путину.

В интервью итальянскому телеканалу Rai 1 он заявил, что мир не должен искать выход для России и «Макрон зря это делает». По словам украинского президента, пока РФ сама не захочет и не поймет, что ей это нужно, она не будет искать никакого выхода.

Также Макрон заявлял, что Россию не нужно «унижать», чтобы «в тот день, когда прекратятся боевые действия, мы смогли найти выход дипломатическим путем».

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Владимир Путин Эммануэль Макрон Война России против Украины

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