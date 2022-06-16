Встреча с Зеленским и посещение Ирпеня. Макрон озвучил первые детали визита в Украину 16 июня, 10:44 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон и Ольга Стефанишина (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Прибывший в Киев, в четверг, 16 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетить Ирпень.

Об этом сообщает BFMTV.

«Мы собираемся встретиться с президентом Зеленским, чтобы отправиться на место военных действий, где были совершены массовые убийства, и проведем запланированные встречи. Это город Ирпень», — сказал он.

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По словам Макрона, он хотел бы выразить украинцам поддержку.

В четверг, 16 июня, в Украину приехали сразу три влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.

Совместный визит Шольца, Драги и Макрона привлек внимание мировой прессы задолго до поездки политиков в Киев. Ни один из них еще не был в украинской столице после того, как в феврале 2022 года Россия начала полномасштабную войну с Украиной.

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