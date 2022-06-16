Франция передаст Украине шесть дополнительных САУ Caesar — Макрон 16 июня, 17:52 Цей матеріал також доступний українською Таким образом в общей сложности будет передано 18 Caesar от Франции (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Украине шесть САУ Caesar дополнительно к уже объявленным поставкам оружия.

Об этом он сказал во время брифинга по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«Мы усилим военную поддержку, в том числе САУ Caesar, которые позволят военным эффективнее защищаться от российской агрессии», — сказал он, добавив, что в ближайшее время он примет решение о дополнительных системах.

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Таким образом в общей сложности будет передано 18 Caesar от Франции, пишет Bfmtv.

16 июня в Украину прибыли сразу три влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.

Это первый визит лидеров трех стран в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Политики посетили Ирпень.



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