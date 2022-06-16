Макрон в ходе визита в Ирпень: Именно здесь силы Украины остановили наступление российской армии на Киев 16 июня, 13:24 Цей матеріал також доступний українською Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Ирпень восхитился героизмом украинской армии и народа перед лицом полномасштабного российского вторжения.



Об этом сообщает France 24.

«Именно здесь, среди прочего, украинцы остановили наступление российской армии на Киев. Это олицетворение героизма армии, а также украинского населения», — сказал Макрон.

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Макрон прибыл в Ирпень с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Визит Шольца, Драги и Макрона привлек внимание мировой прессы задолго до поездки политиков в Киев. Ни один из них еще не был в украинской столице после того, как в феврале 2022 года Россия начала полномасштабную войну с Украиной.



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