Макрон в ходе визита в Ирпень: Именно здесь силы Украины остановили наступление российской армии на Киев
Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Marko Djurica)
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Ирпень восхитился героизмом украинской армии и народа перед лицом полномасштабного российского вторжения.
Об этом сообщает France 24.
«Именно здесь, среди прочего, украинцы остановили наступление российской армии на Киев. Это олицетворение героизма армии, а также украинского населения», — сказал Макрон.
Макрон прибыл в Ирпень с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Визит Шольца, Драги и Макрона привлек внимание мировой прессы задолго до поездки политиков в Киев. Ни один из них еще не был в украинской столице после того, как в феврале 2022 года Россия начала полномасштабную войну с Украиной.
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