Германия, Франция, Италия: чей бизнес больше спонсирует Россию 16 июня, 13:40 Цей матеріал також доступний українською

Шольц, Макрон и Драги хотят выразить поддержку: есть предложение

Накануне решения Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС Украину посетили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. В публичном пространстве уже упоминали, что лидеры трех крупнейших европейских стран приехали подтвердить поддержку президенту Украины.

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На самом деле инструментов подтверждения поддержки Украины можно назвать целый ряд — от предоставления Украине статуса кандидата, а затем и членства в ЕС и отказа от попыток «сохранить лицо» путина до передачи Украине необходимого тяжелого оружия в необходимом количестве и отказа от российских энергоресурсов.

Впрочем, есть еще одно важное направление для поддержки Украины, которое лидеры стран зачастую предпочитают обходить. Пока продолжаются телефонные разговоры с современным диктатором, в бюджет страны-агрессора РФ поступают деньги от компаний этих стран на финансирование российских ракет и танков.

Йельская школа менеджмента посчитала, что на четвертом месяце войны в россии в той или иной степени остались работать 135 из 237 компаний только Германии, Франции и Италии. Еще 67 компаний из этих стран хоть и остановили деятельность, но обеспечили для себя возможность вернуться.

Лидером по сохранению своего бизнеса в россии является Италия

Лидером по сохранению своего бизнеса в россии является Италия — 30 из 39 компаний (около 77%) сохранили некую деятельность в стране. Больше всего компаний из сферы потребительских товаров (13), в частности, многие известные бренды одежды от Benetton и Geox до Giorgio Armani и Valentino. Второе и третье место занимают компании по тяжелой промышленности (6) и пищевой промышленности (5). В сфере финансов без изменений продолжает работать банковская группа UniCredit, а Intesa Sanpaolo (в Украине владеет Правэкс Банком) только приостановила новые инвестиции и финансирование.

Также продолжает работать с приостановкой новых инвестиций итальянская компания по производству электроэнергии Enel, в 2021 году вошедшая в топ-50 самых прибыльных иностранных компаний в россии (читай — крупнейших налогоплательщиков в бюджет оккупанта) по версии Forbes.

Второе место по количеству компаний, продолжающих работать в рф почти или полностью as usual, занимает Франция. 43 из 75 французских компаний (57%) так или иначе сохраняют свое присутствие на российском рынке. Наибольшее количество компаний принадлежит отраслям потребительских товаров (17), тяжелой промышленности (7) и пищевой промышленности (6). При этом рынок не покинул без возможности возврата ни один представитель последней отрасли, ни одна компания из сферы энергетики, здравоохранения и производства сырья и материалов.

Сразу 4 французские компании, которые так и не отважились окончательно проститься с российским рынком, вошли в прошлом году в топ-50 самых прибыльных иностранных компаний в России. Auchan-Retail и Leroy Merlin продолжили работу без изменений, несмотря на разрушенные российскими ракетами магазины на территории Украины, активные кампании украинских офисов и протесты активистов со всего мира под центральными офисами за рубежом. Производитель продуктов питания Danonе и фармгигант Sanofi приостановили некоторые бизнес-операции и инвестиции. Кроме того, в списке крупнейших иностранных компаний в рф находится и автоконцерн Renault, который хоть и передал свой завод без бренда московским властям за 1 рубль, но оставил право выкупа своей доли в течение следующих 6 лет.

Замыкает тройку Германия. Около половины компаний страны — 62 из 123 — продолжает бизнес в стране-агрессоре в том или ином виде. Примечательно, что в Германии крупнейшая доля компаний, приостановивших деятельность в рф, но оставивших себе опцию вернуться — около 31% против 29% во Франции и 18% в Италии. Наибольшее количество оставшихся компаний относится к отраслям промышленности (20), пищевой промышленности (11), потребительских товаров и фармы (по 8).

5 компаний, продолжающих бизнес в россии, попали в топ-50 крупнейших иностранных компаний на рынке по выручке 2021 года: ритейлеры Globus и Metro, фармгигант Bayer и энергетическая компания Uniper SE. Еще четыре компании из топ-50 в прошлом году приостановили деятельность на российском рынке, но оставили себе возможности вернуться, среди них автоконцерны BMW, Mercedes-Benz/Daimler и Volkswagen. Лишь одна компания — участник рейтинга топ-50 — производитель бытовой химии Henkel — решилась полностью выйти из рынка.

Пока все эти компании работают в рф, ресурсы агрессора бомбить Украину ракетами, накрывать градами и расстреливать танками не заканчиваются. Поэтому важной поддержкой со стороны крупнейших стран Европы должно стать, в частности, уменьшение финансовой привлекательности для их бизнеса оставаться в россии.

Как добавить стимулы компаниям для выхода из рф. Один из возможных инструментов мы европейским политикам уже показали — увеличение налоговой нагрузки в стране для тех, кто хочет зарабатывать и в цивилизованном мире, и в «оруэловской» стране-изгое. В Украине я стал одним из соавторов такой законодательной инициативы по увеличению налогообложения компаний-коллаборантов. Уже в начале июня благодаря активной работе моей коллеги Александры Устиновой с конгрессменами аналогичный законопроект зарегистрировали в Конгрессе и Сенате США.

Сейчас настал черед и наших европейских союзников инициировать подобные законодательные изменения. Чем больше стран применят этот механизм, тем менее финансово выгодным станет для бизнесов сотрудничество с россией. Об этом высокопоставленным чиновникам Германии, Франции и Италии следует напомнить, в частности, и в ходе их визита в Украину, можно даже привезти в разрушенный российской ракетой гипермаркет Leroy Merlin для пущей убедительности.

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