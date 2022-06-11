Шольц, Макрон и Драги планируют совместную поездку в Киев перед саммитом G7 — Bild 11 июня, 22:26 Цей матеріал також доступний українською Шольц, Макрон и Драги планируют вместе посетить Украину (Фото:Christophe Gateau, Johanna Geron, Lisi Niesner via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Италии Марио Драги планируют посетить Украину перед саммитом Большой семерки, который запланирован на 26−28 июня, сообщает немецкое издание Bild am Sonntag.

Как пишет издание, Париж и Берлин уже некоторое время ведут переговоры о совместном визите в Киев. Пригласить поехать вместе с ними третьим главу итальянского правительства предложила Франция.

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По информации издания, Макрон хотел бы поехать после парламентских выборов во Франции, которые состоятся в воскресенье, 12 июня.



Шольц, Макрон и Драги своей поездкой хотят показать символ европейского единства, пишет издание.



Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен во время своего визита в Киев 11 июня выступала за принятие Украины в Евросоюз. Поддерживают ли ее предложение Шольц и Макрон пока не ясно, пишет издание.

Открытым также остается вопрос, готовы ли лидеры трех стран дать обещания о дальнейших поставках оружия Украине.

Ранее Шольц заявил, что он поедет в Киев только тогда, когда «речь будет идти о конкретных вещах».

В то же время СМИ писали, что Макрон может посетить Украину после решения ЕС по заявке Киева на вступление. По информации Europe 1, Макрон во время визита в Украину может объявить о новых поставках оружия.

Сторонники дипломатии и диалога с Путиным

Шольц, Макрон и Драги публично выступают за дипломатическое урегулирование войны России против Украины, параллельно предоставляя и военную помощь Киеву. Немецкий и французский лидеры регулярно звонят российскому диктатору Владимиру Путину, пытаясь убедить его осуществить те или иные гуманитарные миссии и прекратить войну.

По словам президента Украины Владимира Зеленского в одном из телефонных разговоров Макрон предложил ему уступить украинскую территорию, чтобы «сохранить лицо Путину».

Как пишет немецкие СМИ, канцлер Шольц замедляет обещанные поставки вооружения Украине. Некоторые из поставок ожидаются только осенью. По словам посла Украины в Берлине Андрея Мельника, Германия до сих пор не поставила в Украину ни одной единицы тяжелого оружия.

В то же время итальянское правительство во главе с Марио Драги разработало план из четырех этапов для прекращения войны:

прекращение огня в Украине и демилитаризация линии фронта под надзором ООН;



переговоры о статусе Украины, предполагающие вступление страны в ЕС, но не присоединение к НАТО;

двустороннее соглашение между Украиной и Россией относительно Крыма и Донбасса: по предложению властей Италии, «спорные территории» будут иметь полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву;

будут иметь полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву; заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, которое будет охватывать вопросы разоружения и контроля над вооружениями, предотвращения конфликтов и мер укрепления доверия.

По плану, только после этого должен состояться вывод российских войск с территории Украины.

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