Только три штуки. Германия передаст Украине реактивные системы залпового огня Mars II — глава Минобороны
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт объявила о передаче Киеву трех реактивные артиллерийские системы залпового огня Mars II. Об этом сообщает Spiegel.
По словам Ламбрехт, оружие будет поступать со складов Бундесвера, а обучение украинских солдат начнется в ближайшие недели.
По данным Business Insider будут доставлены только три системы Mars II вместо обещанных четырех, из-за отсутствия боеприпасов. По данным СМИ, ракетные установки со складов Бундесвера, вероятно, могут быть переданы Украине в августе-сентябре.
Системы Mars II могут поражать цели на расстоянии более 80 километров.
В июне в Украину должны поставить семь немецких самоходных гаубиц, а с июля постепенно прибудут в Украину 30 зенитных танков Gepard.
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