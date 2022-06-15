Только три штуки. Германия передаст Украине реактивные системы залпового огня Mars II — глава Минобороны 15 июня, 20:31 Цей матеріал також доступний українською Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт объявила о передаче Киеву трех реактивные артиллерийские системы залпового огня Mars II. Об этом сообщает Spiegel.

По словам Ламбрехт, оружие будет поступать со складов Бундесвера, а обучение украинских солдат начнется в ближайшие недели.

По данным Business Insider будут доставлены только три системы Mars II вместо обещанных четырех, из-за отсутствия боеприпасов. По данным СМИ, ракетные установки со складов Бундесвера, вероятно, могут быть переданы Украине в августе-сентябре.

Видео дня

Читайте также: Владимир Огрызко Германия постепенно просыпается

Системы Mars II могут поражать цели на расстоянии более 80 километров.

В июне в Украину должны поставить семь немецких самоходных гаубиц, а с июля постепенно прибудут в Украину 30 зенитных танков Gepard.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.