154-й день войны — главное. ВСУ мощно ударили по Антоновскому мосту, назначен новый генпрокурор, Германия продаст Украине 100 САУ

27 июля, 18:40
Андрей Костин назначен новым генпрокурором (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Андрей Костин назначен новым генпрокурором (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Среда, 27 июля — 153-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Удар по Антоновскому мосту

Ночью ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту во временной оккупированной Херсонской области. Это стратегический объект, по которому войска РФ переправляют свою технику через Днепр.

Видео дня

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Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов сообщил, что Антоновский мост получил значительные повреждения, движение по нему теперь невозможно.

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Теперь оккупантам нужно либо покинуть Херсон, либо учиться вплавь пересекать Днепр, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В Оперативном командовании Юг назвали удары по Антоновскому мосту филигранными и заявили, что украинские силы держат под контролем стратегически важные логистические и транспортные пути, которые имеют критическое значение для оккупантов.

Такими ударами ВСУ разрушают не инфраструктуру Украины, а планы врага, заявила спикер ОК Юг Наталия Гуменюк в эфире Радио НВ.

Быстро восстановить Антоновский мост оккупантам не удастся из-за отсутствия документации и техники, убежден первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

https://www.youtube.com/embed/wfjWyU6ygb4

Костин назначен новым генпрокурором

Народный депутат от президентской фракции Слуга народа Андрей Костин сменил Ирину Венедиктову на посту генерального прокурора Украины.

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Утром президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Костина главой Офиса генпрокурора. Выбор главы государства обусловлен тем, что Костин сможет оптимизировать работу ведомства и в нем «нет намека на токсичность», объяснил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Профильный комитет парламента поддержал его кандидатуру, и уже днем Рада проголосовала за назначение.

Перед голосованием Костин обозначил свои приоритеты: наказание для военных преступников и руководства РФ, ответственность для коллаборантов, назначение руководителя САП, конкурс на директора НАБУ, реализация судебной реформы.

Костина, возглавлявшего парламентский комитет по вопросам правовой политики, называют «буфером» между Офисом президента и послами G7, который пытается согласовывать интересы сторон в законодательной сфере.

19 июля Рада уволила генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, после того как Зеленский отстранил их от должности из-за большого количество уголовных дел о коллаборационизме среди сотрудников обоих ведомств.

Заработал координационный центр по вывозу украинского зерна

В Стамбуле был официально открыт Совместный координационный центр по безопасному вывозу зерна из Украины.

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На церемонии открытия присутствовал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Мы считаем, что эта работа внесет значительный вклад в преодоление продовольственного кризиса, затронувшего весь мир, особенно в вопросе снижения цен», — сказал он.

Согласно подписанному Украиной, Турцией и ООН договору, центр в Стамбуле будет проверять суда, направляющиеся в украинские порты, на предмет того, не перевозится ли на них оружие.

Морские порты Черноморск, Одесса и Южный сегодня начали готовиться к погрузке и отправке зерна.

Новые жертвы в Бахмуте и Чугуеве

Утром РФ нанесла удар по Бахмуту Донецкой области. Снаряды попали в пятиэтажный жилой дом и отель. Погибли три человека: двое в результате попадания по отелю, еще один — под завалами пятиэтажного жилого дома.

В Чугуеве Харьковской области под завалами Дома культуры, который был разрушен в результате удара российских оккупантов, нашли тело 83-летней женщины. Таким образом количество жертв осуществленного в понедельник удара РФ увеличилось до трех.

Германия передаст Украине 100 САУ PzH 2000

Правительство Германии одобрило продажу Украине 100 гаубиц Panzerhaubitze 2000. Немецкое министерство экономики выдало производителю оружия Krauss-Maffei Wegmann лицензию на их производство.

Представитель компании оценил стоимость 100 гаубиц в 1,7 миллиарда евро.

Производство должно начаться немедленно, но пока неясно, когда первые САУ из партии поступят в Украину.

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Редактор: Евгений Жаровский

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Теги:   Война в Украине Война России против Украины

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