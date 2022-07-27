Жители Херсона сообщают об ударах по Антоновскому мосту — видео

27 июля, 07:13
Антоновский мост через Днепр, соединяющий захваченный Херсон с левым берегом (Фото:СтратКом ВСУ)

Антоновский мост через Днепр, соединяющий захваченный Херсон с левым берегом (Фото:СтратКом ВСУ)

В ночь на среду, 27 июля, в захваченном Херсоне были слышны взрывы. Жители сообщают, что были нанесены удары по Антоновскому мосту.

В Telegram-каналах также появились видео предположительных прилетов по мосту.

Есть данные, что мост был полностью разрушен, однако официального подтверждения этому нет.

Видео дня

Также последствия и масштабы разрушений неизвестны.

На прошлой неделе ВСУ нанесли удары по Антоновскому и Дарьевскому мосту, а также по мосту через дамбу Новокаховской ГЭС.

После этого у российский оккупационный войск в Херсонской области начались проблемы с логистикой.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсон Мост Война России против Украины

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