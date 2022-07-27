Жители Херсона сообщают об ударах по Антоновскому мосту — видео
Антоновский мост через Днепр, соединяющий захваченный Херсон с левым берегом (Фото:СтратКом ВСУ)
В ночь на среду, 27 июля, в захваченном Херсоне были слышны взрывы. Жители сообщают, что были нанесены удары по Антоновскому мосту.
В Telegram-каналах также появились видео предположительных прилетов по мосту.
Есть данные, что мост был полностью разрушен, однако официального подтверждения этому нет.
Также последствия и масштабы разрушений неизвестны.
На прошлой неделе ВСУ нанесли удары по Антоновскому и Дарьевскому мосту, а также по мосту через дамбу Новокаховской ГЭС.
После этого у российский оккупационный войск в Херсонской области начались проблемы с логистикой.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.