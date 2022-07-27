Удар по Антоновскому мосту: если РФ не покинет Херсон, предупреждений может больше не быть — Подоляк 27 июля, 10:11 Михаил Подоляк заявил, что скоро оккупантам придется пересекать Днепр вплавь (Фото:ОПУ)

В Офисе президента предупредили российских оккупантов, что, если они не покинут Херсон в ближайшее время, другого шанса у них может уже не быть.

Об этом советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил в среду, 17 июля, комментируя новый ракетный удар ВСУ по Антоновскому мосту.

«Можно, конечно, назвать Антоновский мост средством российской ПВО, которое перехватывает украинские ракеты, но от реальности не уйдешь: оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр. Или покинуть Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения может не быть», — написал он у себя в Twitter.

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В свою очередь херсонский гауляйтер Кирилл Стремоусов признал, что из-за повреждений моста в результате удара украинских войск его пришлось закрыть.

О первом ударе по Антоновскому мосту стало известно 19 июля. На следующий день кремлевская пропаганда заявила о еще одном обстреле, показав его последствия.



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