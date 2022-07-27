Новая атака на Харьков: войска РФ ударили по двум районам, шесть человек ранены, есть разрушения 27 июля, 09:12 Последствия одного из вражеских обстрелов Харькова (Фото:Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters)

Утром в среду, 27 июля, войска РФ нанесли удары по Индустриальному и Новобаварскому районам Харькова, шесть человек ранены.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram, в Индустриальном районе оккупанты повредили здание объекта критической инфраструктуры. В результате обстрела горели также десять авто.

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В Новобаварском районе из-за обстрела выбиты окна жилого дома.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате атаки шесть человек получили ранения, все они госпитализированы.

«Все-таки есть раненые, шесть человек. Всеми сейчас занимаются наши врачи. Был еще утренний прилет в Новобаварский район. Там, к счастью, без пострадавших и без пожара. Но выбиты окна в жилом доме», — добавил он в Telegram.

Рано утром 27 июля Терехов сообщил, что российские оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова, спасатели разбирают завалы.

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