Украинские военные полностью освободили Андреевку и Лозовое от оккупантов
Херсонская область остается частично оккупированной россиянами (Фото:Людмила Денисова/Telegram)
Украинские военнослужащие окончательно зачистили от российских войск Андреевку и Лозово Херсонской области.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
Украинская авиация нанесла четыре удара по врагу с применением самолетов штурмовой авиации, бомбардировщиков и вертолетов. Поражены вражеские опорные пункты в районе Андреевки, Белогорки и Благодатного.
«Таким образом, Андреевка освобождена и окончательно зачищена от российских оккупационных войск. Как и Лозовое, где наши войска несколькими днями раньше надежно закрепили свои позиции!" — говорится в сообщении.
ВСУ будет проще освободить Херсон – Кирилл Михайлов, Conflict Intelligence Team
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