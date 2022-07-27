Украинские военные полностью освободили Андреевку и Лозовое от оккупантов 27 июля, 06:37 Херсонская область остается частично оккупированной россиянами (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Украинские военнослужащие окончательно зачистили от российских войск Андреевку и Лозово Херсонской области.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Украинская авиация нанесла четыре удара по врагу с применением самолетов штурмовой авиации, бомбардировщиков и вертолетов. Поражены вражеские опорные пункты в районе Андреевки, Белогорки и Благодатного.

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«Таким образом, Андреевка освобождена и окончательно зачищена от российских оккупационных войск. Как и Лозовое, где наши войска несколькими днями раньше надежно закрепили свои позиции!" — говорится в сообщении.

ВСУ будет проще освободить Херсон – Кирилл Михайлов, Conflict Intelligence Team https://www.youtube.com/embed/hEG0AD7LpxU

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