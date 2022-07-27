Колоссальные цифры. С начала вторжения РФ могла потерять в Украине до 100−125 тыс. человек убитыми и ранеными — оценки The Economist 27 июля, 17:10 Разбитый российский танк Т-72 в Черниговской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Огромные потери российской армии в Украине усугубляются тем, что соотношение раненых и убитых в ее войсках остается на уровне худших показателей Второй мировой войны. Это означает, что с начала вторжения из рядов оккупантов могли выбыть совокупно до 100−125 тыс. человек — львиная доля сил, которые РФ изначально стянула к границам Украины.

Такую оценку озвучивает журнал Economist, который попытался оценить относительные потери российской армии в Украине в сравнении с другими крупными войнами.



НВ пересказывает главные выводы из этой публикации.



Видео дня

Начиная с 1816 года войны — за исключением мировых — уносили в среднем 50 жизней в день (число погибших на поле боя). «Война России в Украине намного кровавее», — констатирует The Economist, обобщая даже самые минимальные оценки потерь российской армии от Уильяма Бернса, директора ЦРУ; Ричарда Мура, руководителя британской разведки МИ-6, и Микки Маррана, главы эстонской службы внешней разведки. Все они озвучивали данные, согласно которым с 24 февраля в Украине погибло по меньшей мере 15 тыс. российских военнослужащих — то есть в среднем более 100 в день.

Верхнюю планку оценочных потерь армии РФ со стороны западных стран в конце июня озвучивал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, заявивший, что Россия потеряла убитыми до 25 тыс. человек. Хотя Генштаб ВСУ приводит намного более высокие цифры: 27 июля, на 154-й день войны, число убитых в Украине оккупантов превысило 40 тыс. (что означало бы в среднем почти 260 смертей в рядах сил вторжения ежедневно — прим. ред).

«По моим ожиданиям, эта война превзойдет по своей смертоносности другие крупные европейские войны, без учета мировых, такие как франко-прусская война 1870−1871 годов», — отметил Пол Пост из Чикагского университета.

Число раненых российских военнослужащих оценить еще сложнее — хотя это крайне важно, поскольку «эффективность армии зависит не от того, сколько ее солдат погибнет, а от того, сколько из них выбыло из строя», напоминает The Economist.

Отчасти такой подсчет ведут, пытаясь отслеживать данные из полевых госпиталей врага, оценивая запасы крови и другие показатели медицинской деятельности. Однако чаще аналитики озвучивают цифры раненых, исходя из предположения, что их количество определяется неким предсказуемым соотношением с числом убитых.

В этом смысле потери армии РФ в Украине намного хуже, чем соотношение раненых и убитых в недавних современных конфликтах, где участвовали западные армии, и примерно соответствует потерям в крупнейших войнах в истории человечества, объясняет далее The Economist.

Во время Первой и Второй мировых войн среднее соотношение потерь для армии США было примерно 3:1 — то есть на каждого убитого приходилось чуть более трех раненых, согласно данным Dupuy Institute. Однако к концу ХХ — началу ХХI века эта ситуация изменилась: теперь военнослужащие западных армий, как правило, идут на войну в лучшем состоянии здоровья, имеют более современное снаряжение и вооружение и быстрее эвакуируются с поля боя, если получили травмы, и в целом могут рассчитывать на более качественную медицинскую помощь.

Поэтому война, в которой в 1860 году погибло бы 1200 солдат, в 1980 году уносила бы в среднем 800 жизней, а многие из тех, кто в прошлом веке погиб бы, теперь оказывались лишь ранеными, подсчитала исследовательница Таниша Фазал из Университета Миннесоты

По ее оценкам, именно поэтому во время войны в Ираке (2003−2011) соотношение убитых и раненых в армии США улучшилось до 9:1, а в Афганистане — даже до 10:1 (то есть на каждых 10−11 выбывших из строя американских военнослужащих приходился лишь один убитый, тогда как в период мировых войн — более трех).

Соотношение числа убитых к числу раненых в войнах США, западных стран и России / Фото: The Economist

Эти показатели — самые высокие и лучшие из достигнутых когда-либо в современной большой войне — стали результатом нескольких факторов. Главный из них — стремление оказать неотложную помощь раненым солдатам в течение 60 минут после ранения, так называемого «золотого часа», когда помощь наиболее эффективна. Также армии США удалось спасать больше раненых путем развертывания большего числа хирургических бригад и ускорения медицинской эвакуации, для чего американские войска активно использовали вертолеты.

Однако война в Украине дается российской армии гораздо большей ценой, констатируют специалисты. Ее помощь раненым не так эффективна: и вследствие более ограниченных возможностей для использования вертолетов, которые больше рискуют быть сбитыми, чем в Ираке или Афганистане, и вследствие более широких проблем самой армии РФ. Ее военная медицина менее развита, чем в западных странах, отмечает Рональд Ти, эксперт по военно-медицинской логистике в Королевском колледже Лондона, и имеет особенные прогалины в том, как парамедики оказывают помощь раненым с боевыми травмами. К тому же по советской традиции акцент делается на отправку раненых обратно в тыловые больницы. «Все это хорошо, — говорит Ти, — но в итоге ранения превращаются в смерти из-за более длинных цепочек эвакуации».

Такую ситуацию подтверждают и западные оценки, пишет The Economist. Бернс и Марран, главы спецслужб США и Эстонии, заявляли, что Россия потеряла втрое больше раненых, чем убитых. Это примерно соответствует документам, которые Украина захватила в первой фазе войны. Они свидетельствовали о потерях в 1-й танковой армии РФ до середины марта и предполагали соотношение раненых к убитым на уровне 3,4:1. Согласно оценкам известного военного эксперта Майкла Кофмана, аналитика Center for Naval Analyses, это соотношение может снижаться по мере того, как умирают раненые солдаты — или расти, если на поле боя доминирует артиллерия, как это было в последние месяцы (если принимать во внимание, что такие удары наносят многим военнослужащим осколочные ранения).

Именно это соотношение имеет важнейшее значение для оценки того, насколько сильно пострадала в боях в Украине российская армия, что является ключевым показателем в затяжной войне на истощение, пишет The Economist.

Если следовать оценкам американской и эстонской разведок, то соотношение 3:1 предполагает, что с начала вторжения до 60 000 бойцов армии РФ выбыли с поля боя (убитыми + ранеными) — хотя некоторые солдаты, получившие ранения в феврале или марте, уже могли поправить здоровье с тех пор, отмечает издание.

Если же верно число погибших оккупантов, озвученное главой Минобороны США Беном Уоллесом (как минимум 25 тыс. убитых), это означает, что до 100 тыс. человек из оккупационной армии в тот или иной момент выбыли из строя (смерти вместе с ранеными).

«Это число увеличивается до колоссальной цифры в 125 000 человек — что эквивалентно всей наземной боевой силе, с которой Россия начала войну, — если новая западная артиллерия, поставленная Украине, увеличила соотношение до 4:1», — продолжает подсчеты The Economist. Издание отмечает, что такие цифры заставляют некоторых аналитиков, включая Кофмана, сомневаться в том, что число погибших россиян превышает оценки США или Британии — иначе проблемы российской армии в Украине были бы еще более очевидны.

Однако, контраргументирует автор The Economist, именно такой масштаб потерь (ранеными и убитыми) мог бы объяснить, почему так много российских батальонов крайне недоукомплектованы, почему их продвижение на Донбассе чрезвычайно медленное и почему армия РФ сейчас собирает резервные батальоны из добровольцев по всей стране.

«Если в ближайшие месяцы Украина предпримет крупномасштабное контрнаступление в Херсонской области, это еще больше „растянет“ российские силы», — прогнозирует издание. При этом офицерам, возглавляющим армию, нансен особый удар: убиты «тысячи» лейтенантов и капитанов и «сотни» полковников армии РФ, цитирует The Economist данные одного из американских чиновников от 22 июля.

«Неудивительно, что количество солдат, отказывающихся воевать, теперь исчисляется тысячами», — заявил другой источник издания.

«Это его [Путина] пушечное мясо», — приводит The Economist оценку Ричарда Мура, главы британской разведки МИ-6.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.