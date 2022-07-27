Колоссальные цифры. С начала вторжения РФ могла потерять в Украине до 100−125 тыс. человек убитыми и ранеными — оценки The Economist

27 июля, 17:10
Разбитый российский танк Т-72 в Черниговской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Разбитый российский танк Т-72 в Черниговской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Огромные потери российской армии в Украине усугубляются тем, что соотношение раненых и убитых в ее войсках остается на уровне худших показателей Второй мировой войны. Это означает, что с начала вторжения из рядов оккупантов могли выбыть совокупно до 100−125 тыс. человек — львиная доля сил, которые РФ изначально стянула к границам Украины.

Такую оценку озвучивает журнал Economist, который попытался оценить относительные потери российской армии в Украине в сравнении с другими крупными войнами.

НВ пересказывает главные выводы из этой публикации.

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Начиная с 1816 года войны — за исключением мировых — уносили в среднем 50 жизней в день (число погибших на поле боя). «Война России в Украине намного кровавее», — констатирует The Economist, обобщая даже самые минимальные оценки потерь российской армии от Уильяма Бернса, директора ЦРУ; Ричарда Мура, руководителя британской разведки МИ-6, и Микки Маррана, главы эстонской службы внешней разведки. Все они озвучивали данные, согласно которым с 24 февраля в Украине погибло по меньшей мере 15 тыс. российских военнослужащих — то есть в среднем более 100 в день.

Верхнюю планку оценочных потерь армии РФ со стороны западных стран в конце июня озвучивал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, заявивший, что Россия потеряла убитыми до 25 тыс. человек. Хотя Генштаб ВСУ приводит намного более высокие цифры: 27 июля, на 154-й день войны, число убитых в Украине оккупантов превысило 40 тыс. (что означало бы в среднем почти 260 смертей в рядах сил вторжения ежедневно — прим. ред).

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«По моим ожиданиям, эта война превзойдет по своей смертоносности другие крупные европейские войны, без учета мировых, такие как франко-прусская война 1870−1871 годов», — отметил Пол Пост из Чикагского университета.

Число раненых российских военнослужащих оценить еще сложнее — хотя это крайне важно, поскольку «эффективность армии зависит не от того, сколько ее солдат погибнет, а от того, сколько из них выбыло из строя», напоминает The Economist.

Отчасти такой подсчет ведут, пытаясь отслеживать данные из полевых госпиталей врага, оценивая запасы крови и другие показатели медицинской деятельности. Однако чаще аналитики озвучивают цифры раненых, исходя из предположения, что их количество определяется неким предсказуемым соотношением с числом убитых.

В этом смысле потери армии РФ в Украине намного хуже, чем соотношение раненых и убитых в недавних современных конфликтах, где участвовали западные армии, и примерно соответствует потерям в крупнейших войнах в истории человечества, объясняет далее The Economist.

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Во время Первой и Второй мировых войн среднее соотношение потерь для армии США было примерно 3:1 — то есть на каждого убитого приходилось чуть более трех раненых, согласно данным Dupuy Institute. Однако к концу ХХ — началу ХХI века эта ситуация изменилась: теперь военнослужащие западных армий, как правило, идут на войну в лучшем состоянии здоровья, имеют более современное снаряжение и вооружение и быстрее эвакуируются с поля боя, если получили травмы, и в целом могут рассчитывать на более качественную медицинскую помощь.

Поэтому война, в которой в 1860 году погибло бы 1200 солдат, в 1980 году уносила бы в среднем 800 жизней, а многие из тех, кто в прошлом веке погиб бы, теперь оказывались лишь ранеными, подсчитала исследовательница Таниша Фазал из Университета Миннесоты

По ее оценкам, именно поэтому во время войны в Ираке (2003−2011) соотношение убитых и раненых в армии США улучшилось до 9:1, а в Афганистане — даже до 10:1 (то есть на каждых 10−11 выбывших из строя американских военнослужащих приходился лишь один убитый, тогда как в период мировых войн — более трех).

Соотношение числа убитых к числу раненых в войнах США, западных стран и России (Фото: The Economist)
Соотношение числа убитых к числу раненых в войнах США, западных стран и России / Фото: The Economist

Эти показатели — самые высокие и лучшие из достигнутых когда-либо в современной большой войне — стали результатом нескольких факторов. Главный из них — стремление оказать неотложную помощь раненым солдатам в течение 60 минут после ранения, так называемого «золотого часа», когда помощь наиболее эффективна. Также армии США удалось спасать больше раненых путем развертывания большего числа хирургических бригад и ускорения медицинской эвакуации, для чего американские войска активно использовали вертолеты.

Однако война в Украине дается российской армии гораздо большей ценой, констатируют специалисты. Ее помощь раненым не так эффективна: и вследствие более ограниченных возможностей для использования вертолетов, которые больше рискуют быть сбитыми, чем в Ираке или Афганистане, и вследствие более широких проблем самой армии РФ. Ее военная медицина менее развита, чем в западных странах, отмечает Рональд Ти, эксперт по военно-медицинской логистике в Королевском колледже Лондона, и имеет особенные прогалины в том, как парамедики оказывают помощь раненым с боевыми травмами. К тому же по советской традиции акцент делается на отправку раненых обратно в тыловые больницы. «Все это хорошо, — говорит Ти, — но в итоге ранения превращаются в смерти из-за более длинных цепочек эвакуации».

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Такую ситуацию подтверждают и западные оценки, пишет The Economist. Бернс и Марран, главы спецслужб США и Эстонии, заявляли, что Россия потеряла втрое больше раненых, чем убитых. Это примерно соответствует документам, которые Украина захватила в первой фазе войны. Они свидетельствовали о потерях в 1-й танковой армии РФ до середины марта и предполагали соотношение раненых к убитым на уровне 3,4:1. Согласно оценкам известного военного эксперта Майкла Кофмана, аналитика Center for Naval Analyses, это соотношение может снижаться по мере того, как умирают раненые солдаты — или расти, если на поле боя доминирует артиллерия, как это было в последние месяцы (если принимать во внимание, что такие удары наносят многим военнослужащим осколочные ранения).

Именно это соотношение имеет важнейшее значение для оценки того, насколько сильно пострадала в боях в Украине российская армия, что является ключевым показателем в затяжной войне на истощение, пишет The Economist.

Если следовать оценкам американской и эстонской разведок, то соотношение 3:1 предполагает, что с начала вторжения до 60 000 бойцов армии РФ выбыли с поля боя (убитыми + ранеными) — хотя некоторые солдаты, получившие ранения в феврале или марте, уже могли поправить здоровье с тех пор, отмечает издание.

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Если же верно число погибших оккупантов, озвученное главой Минобороны США Беном Уоллесом (как минимум 25 тыс. убитых), это означает, что до 100 тыс. человек из оккупационной армии в тот или иной момент выбыли из строя (смерти вместе с ранеными).

«Это число увеличивается до колоссальной цифры в 125 000 человек — что эквивалентно всей наземной боевой силе, с которой Россия начала войну, — если новая западная артиллерия, поставленная Украине, увеличила соотношение до 4:1», — продолжает подсчеты The Economist. Издание отмечает, что такие цифры заставляют некоторых аналитиков, включая Кофмана, сомневаться в том, что число погибших россиян превышает оценки США или Британии — иначе проблемы российской армии в Украине были бы еще более очевидны.

Однако, контраргументирует автор The Economist, именно такой масштаб потерь (ранеными и убитыми) мог бы объяснить, почему так много российских батальонов крайне недоукомплектованы, почему их продвижение на Донбассе чрезвычайно медленное и почему армия РФ сейчас собирает резервные батальоны из добровольцев по всей стране.

«Если в ближайшие месяцы Украина предпримет крупномасштабное контрнаступление в Херсонской области, это еще больше „растянет“ российские силы», — прогнозирует издание. При этом офицерам, возглавляющим армию, нансен особый удар: убиты «тысячи» лейтенантов и капитанов и «сотни» полковников армии РФ, цитирует The Economist данные одного из американских чиновников от 22 июля.

«Неудивительно, что количество солдат, отказывающихся воевать, теперь исчисляется тысячами», — заявил другой источник издания.

«Это его [Путина] пушечное мясо», — приводит The Economist оценку Ричарда Мура, главы британской разведки МИ-6.

Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Армия России Российская армия Economist The Economist Война России против Украины Боевые потери российские потери

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