Подоляк объяснил, почему Зеленский выбрал Костина на должность генпрокурора

27 июля, 15:18
Андрей Костин стал новым генпрокурором (Фото:Офис генпрокурора/Facebook)

Андрей Костин стал новым генпрокурором (Фото:Офис генпрокурора/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал кандидатуру Андрея Костина на должность нового генпрокурора, так как он сможет оптимизировать работу ведомства и в нем «нет намека на токсичность».

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет Укринформ.

«Господин Костин оказался оптимальным кандидатом, который в достаточно сложном положении действительно сможет оптимизировать работу прокуратуры. Как законодатель и глава профильного комитета, он хорошо понимает проблемы правоохранительной отрасли, а как юрист имеет безупречную репутацию в профессиональной среде. То есть ключевая опция — профессионализм — присутствует», — пояснил он.

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Подоляк добавил, что у Костина «нет намека на объемную токсичность».

По словам советника главы ОПУ, о нем хорошо отзываются не только коллеги по сессионному залу, но и представители стран-партнеров.

«Меньше голословного пиара, а больше профессиональной и скрупулезной работы. Кстати, именно эти черты — профессионализм, юридическая язвительность, круглосуточное трудолюбие в стрессовых условиях — я лично увидел у Костина в рамках совместной работы в переговорной группе. Именно поэтому Президент остановился. именно на его кандидатуре», — резюмировал Подоляк.

27 июля Верховная Рада поддержала назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора. На этой должности он сменил отправленную в отставку Ирину Венедиктову.

https://www.youtube.com/watch?v=vUQDTNJRueM&t=1s

Костин был главой комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. Его также называют «буфером» между Офисом президента и послами G7, который пытается согласовывать интересы сторон в законодательной сфере.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Владимир Зеленский Офис генерального прокурора Андрей Костин

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