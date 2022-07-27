Подоляк объяснил, почему Зеленский выбрал Костина на должность генпрокурора
Андрей Костин стал новым генпрокурором (Фото:Офис генпрокурора/Facebook)
Президент Украины Владимир Зеленский выбрал кандидатуру Андрея Костина на должность нового генпрокурора, так как он сможет оптимизировать работу ведомства и в нем «нет намека на токсичность».
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет Укринформ.
«Господин Костин оказался оптимальным кандидатом, который в достаточно сложном положении действительно сможет оптимизировать работу прокуратуры. Как законодатель и глава профильного комитета, он хорошо понимает проблемы правоохранительной отрасли, а как юрист имеет безупречную репутацию в профессиональной среде. То есть ключевая опция — профессионализм — присутствует», — пояснил он.
Подоляк добавил, что у Костина «нет намека на объемную токсичность».
По словам советника главы ОПУ, о нем хорошо отзываются не только коллеги по сессионному залу, но и представители стран-партнеров.
«Меньше голословного пиара, а больше профессиональной и скрупулезной работы. Кстати, именно эти черты — профессионализм, юридическая язвительность, круглосуточное трудолюбие в стрессовых условиях — я лично увидел у Костина в рамках совместной работы в переговорной группе. Именно поэтому Президент остановился. именно на его кандидатуре», — резюмировал Подоляк.
27 июля Верховная Рада поддержала назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора. На этой должности он сменил отправленную в отставку Ирину Венедиктову.
Костин был главой комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. Его также называют «буфером» между Офисом президента и послами G7, который пытается согласовывать интересы сторон в законодательной сфере.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.