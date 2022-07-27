Борис Джонсон может стать следующим генсеком НАТО — The Telegraph 27 июля, 10:16 Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать новым генеральным секретарем НАТО после отставки нынешнего главы Альянса Йенса Столтенберга, которая ожидается в сентябре 2023 года, сообщает The Telegraph.



Издание отмечает, что Джонсон уже давно рассматривался на должность генсека НАТО из-за недоверия США к деятелям Евросоюза, которые возглавляют Альянс.

Великобритании также доверяют страны Балтии, и Джонсон лично получил международный авторитет за помощь в создании международной коалиции против агрессии кремлевского диктатора Владимира Путина.

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Лидеры Консервативной партии Британии поддерживают кандидатуру Джонсона на место генсека.

В то же время неназванный представитель Министерства обороны выразил сомнения по поводу назначения Джонсона, отметив, что президент Франции Эммануэль Макрон может наложить на него вето, а решения в Альянсе принимаются единогласно.

7 июля Джонсон объявил, что подает в отставку с должности премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Этому предшествовал ряд отставок среди членов Консервативной партии. Джонсон намерен остаться в должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его в должности.

После отставки Джонсон обратился к украинцам и подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину в любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания. В ходе переговоров с президентом Владимиром Зеленским 7 июля Джонсон заверил его, что Соединенное Королевство продолжит поставлять военную помощь столько, сколько нужно.

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