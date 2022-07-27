В Херсонском облсовете объяснили, почему оккупанты не смогут быстро восстановить Антоновский мост

27 июля, 14:00
Оккупанты не смогут быстро восстановить Антоновский мост (Фото:Кадр видео t.me/zsuwar)

Оккупанты не смогут быстро восстановить Антоновский мост (Фото:Кадр видео t.me/zsuwar)

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что у российских оккупантов не получится быстро восстановить Антоновский мост.

В эфире телемарафона он сообщил, что у оккупантов для ремонта нет технической документации, специалистов и техники.

Соболевский сказал, что мост существенно поврежден и не пригоден даже для легкового транспорта.

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«У них есть проблемы с получением технической документации — они не могут получить к ней доступ и разработать план его восстановления. Также отсутствуют у них специалисты, которые смогли бы это быстро восстановить и отсутствует техника», — отметил он.

В ночь на среду, 27 июля, Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Теперь мост закрыт для движения.

https://www.youtube.com/watch?v=zCS0CTW_3Lo
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсон Мост Война России против Украины

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