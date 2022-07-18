Самое громкое кадровое решение за время войны. Почему Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову на фоне скандалов о госизмене — все подробности 18 июля, 12:53 Сюжет Иван Баканов отстранен от исполнения полномочий руководителя СБУ, Ирина Венедиктова — отстранена от должности (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову, что стало самой громкой политической новостью последних недель.

Ни Баканов, ни Венедиктова еще не уволены окончательно и фактически отстранены на время проверки, пояснили в Офисе президента (ОП). Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины пока станет Алексей Симоненко, заместитель Венедиктовой. А обязанности главы СБУ будет временно исполнять первый заместитель главы ведомства Василий Малюк.



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Почему Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову, что предшествовало этому решению

Президентские указы об отстранении Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой были обнародованы поздно вечером в воскресенье, 17 июля. Позже заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов пояснил, что об увольнении обоих должностных лиц пока речь не идет: после соответствующих служебных проверок Владимир Зеленский определится, вносить ли соответствующие представления об их увольнении в парламент.

При этом в указе о Баканове указано, что его отстранили от исполнения обязанностей в соответствии со ст. 47 Дисциплинарного устава ВСУ — то есть за «неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, что повлекло человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создало угрозу наступления таких последствий».

Уже через несколько часов после появления указов Зеленский в очередном вечернем обращении лично прокомментировал и объяснил свое самое существенное кадровое решение с начала полномасштабного вторжения РФ.

Он напомнил о неутешительной статистике коллаборации и вероятной измены в рядах силовых структур по состоянию на середину июля:

зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности органов среди работников прокуратуры, органов досудебного расследования и других правоохранительных органов;

в 198 уголовных производствах соответствующим лицам сообщено о подозрении;

более 60 работников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают « против нашего государства».

«Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства, а также связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, формулируют очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ», — заявил Зеленский, комментируя решение отстранить от должности генерального прокурора и от исполнения обязанностей — главу Службы безопасности Украины.

Отдельно Зеленский упомянул о последнем примере громкого расследования вероятной госизмены в рядах СБУ — задержании в тот же день, 17 июля, бывшего начальника управления СБУ в АРК Крым Олега Кулинича, которого уволили с должности еще в марте 2022 года. Кулинич был задержан работниками Госбюро расследований. В ГБР рассказали, что он передавал россиянам «информацию, составляющую государственную тайну». Ему сообщено о подозрении по трем статьям:



ч. 1 ст. 111 ( государственная измена),

государственная измена), ч. 1 ст. 255 ( создание, руководство преступной организацией),

создание, руководство преступной организацией), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 ( помощь в сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).

Олег Кулинич занимал должность главы управления СБУ в Крыму с октября 2020 года по март 2022-го. «Это лицо было уволено мной с должности еще в начале полномасштабного вторжения, и, как видим, это решение было абсолютно оправданным, — заявил Зеленский в вечернем обращении. — Собрано достаточно доказательств для сообщения этому лицу о подозрении в государственной измене. Все его преступные действия задокументированы. Всему, что он делал в течение этих месяцев, а также ранее, будет дана надлежащая юридическая оценка».



Президент объяснил, что речь идет «о передаче врагу тайной информации и других фактах сотрудничества с российскими спецслужбами» и подчеркнул, что кроме Кулинича «будут отвечать все, кто вместе с ним входил в состав преступной группировки, работавшей в интересах РФ». Зеленский также назвал резонансное дело «самоочищением» спецслужбы.



Заместитель председателя ОП Андрей Смирнов дополнительно объяснил, что на Банковой «достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих органов [CБУ и Офиса генпрокурора] по очищению от коллаборантов и государственных изменников».



Однако, отметил Смирнов, спустя пять месяцев войны «почти еженедельно в этих правоохранительных органах продолжают выявлять коллаборантов». Именно поэтому Венедиктову и Баканова решили отстранить — «чтобы сделать невозможным потенциальное влияние этих двух должностных лиц на уголовные производства» в отношении работников СБУ и прокуратуры, подозреваемых в сотрудничестве со страной-агрессором.



В своем обращении, комментируя отстранение Баканова и Венедиктовой, Зеленский также отметил необходимость назначить нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) — решить проблему, давно ставшей основанием для критики Украины со стороны антикоррупционных активистов и западных партнеров Киева.

«Почему этот вопрос чувствителен ? Ответ очевиден. Без полноценного руководителя такого института невозможно и его полноценное функционирование. Кстати, то же касается и Национального антикоррупционного бюро Украины. Срок полномочий предыдущего руководителя истек. И должна пройти конкурсная процедура для отбора нового главы НАБУ. Поручил премьер-министру Украины активизировать процесс запуска соответствующего конкурса», — заявил Зеленский.



Что еще известно о претензиях к Баканову и Венедиктовой?

Почти месяц назад, в конце июня, журнал Politico первым сообщил о намерении Зеленского уволить Баканова с должности главы СБУ — якобы из-за ряда неудачных операций и потерь в Херсоне. Ссылаясь на слова четырех чиновников, приближенных к президенту, и западного дипломата, консультировавшего Киев по поводу реформ, издание тогда отмечало, что Зеленский стремится «заменить Баканова кем-то более подходящим». Речь также шла о том, что глава СБУ, вероятно, не смог должным образом справиться с новыми вызовами после вторжения России 24 февраля.



Комментируя эту информацию, Зеленский тогда говорил, что «если бы захотел уволить Баканова, то уже уволил бы его» и рассказал об «инспекции всех правоохранительных органов». В то время президент подчеркнул, что кадровые перестановки в руководстве силовых ведомств будут зависеть от результатов такой инспекции.



Зеленский напомнил, что «некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то подевались вместо того, чтобы быть на месте и защищать свое государство и народ».



«По разным причинам. Все эти причины — я езжу по областям и сам слушаю доклады лично. И потому смена руководства любого правоохранительного органа — подчеркиваю, любого — зависит только от этого. Чем я и занимаюсь», — сказал Зеленский 27 июня.

Источники НВ в Верховной Раде и в окружении президента тогда рассказали, что в списке претензий Зеленского к СБУ действительно были быстрая потеря Херсона и проблемы внутри службы.



Когда войска оккупантов, выйдя из Крыма, быстро захватили Херсон и едва не вышли на Николаев, а также стремительно окружили Мариуполь, в этом прорыве на Банковой усмотрели явный просчет СБУ. Зеленский лишил генеральского чина экс-главу управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко и уволил Андрея Наумова, начальника главка внутренней безопасности СБУ, дав понять, что считает их «изменниками». А в мае Зеленский уволил главу харьковского управления СБУ Романа Дудина. Причина — он «не работал на защиту города от российской агрессии».

Собеседники НВ также рассказывали, что некоторое время Зеленский взвешивал все аргументы «за» и «против» увольнения Баканова, поскольку речь шла о существенных переменах в СБУ во время войны. Политолог Петр Олещук тогда объяснил НВ, что самым серьезным препятствием для увольнения Баканова является отсутствие достойного сменщика. «Президенту нужно иметь железобетонную кандидатуру», — отметил эксперт, предполагая, что СБУ должен возглавить человек с соответствующими навыками управления для столь важной должности и пользующийся полным доверием Зеленского.

Народный депутат Сергей Рахманин, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в июне 2022 года так прокомментировал НВ информацию о том, что Ивана Баканова якобы не было в Киеве в день российского вторжения 24 февраля: «От себя могу сказать только одно: я 24 февраля, то есть в первый день войны, был участником совещания, которое проходило у президента. Я представлял фракцию Голос. Я видел непосредственно всех руководителей центральных органов государственной власти, которые находились либо на рабочих местах, либо на прямой связи с президентом. Единственный человек, которого я не видел, — это Иван Баканов», — рассказал Рахманин, добавив, что не берется утверждать, что руководителя СБУ не было в Киеве или в Украине.

47-летний Иван Баканов — давний и близкий друг Владимира Зеленского. Ранее он возглавлял студию Квартал 95, также являлся руководителем президентской партии Слуга народа и одной из ключевых фигур предвыборной кампании Зеленского. После его победы на президентских выборах Баканов сначала получил должность первого заместителя главы Службы безопасности Украины, а с 29 августа 2019 возглавил СБУ.

Это решение в Украине не раз критиковали, считая, что Баканов был назначен не за свои профессиональные качества, а как человек, которому Зеленский максимально доверяет. В списке 100 самых влиятельных людей Украины, который НВ составил в 2021 году, Иван Баканов занял 18 место.

Год назад, в июле 2021-го, Зеленский уволил двух первых заместителей Баканова, а в ОП озвучили ряд претензий к службе. «Для президента принципиально значительно активизировать работу СБУ, чтобы наконец поставить точку во всех контрабандных схемах. К сожалению, не видели достаточной работы Службы в этом направлении в последнее время, — объяснил тогда причину увольнений советник главы ОП Михаил Подоляк. — Нужны новые управленческие решения. Нужна большая мобильность и быстрота в принятии решений. Нужны, наконец, доведенные до логического завершения уголовные дела, в которых говорится о конкретных вызовах нашей национальной безопасности».

43-летняя Ирина Венедиктова возглавила Офис генерального прокурора Украины 17 марта 2020 года после увольнения Руслана Рябошапки. До этого она исполняла обязанности директора Госбюро расследований (ДБР), а также была народным депутатом от партии Слуга народа и возглавляла парламентский комитет по правовой политике. Входила в предвыборный штаб Владимира Зеленского как эксперт по реформе судебной системы.



Венедиктова, после начала полномасштабной войны с РФ курировавшая расследование военных преступлений РФ и сотрудничество Украины с международными структурами в этом направлении, ранее также неоднократно давала поводы для критики в ее адрес. В частности, ей приходилось объяснять, почему дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова было передано СБУ. Тогда Венедиктова неожиданно сменила группу прокуроров по делу, где Татаров фигурировал как подозреваемый во взяточничестве, из-за чего заместителю председателя ОПУ не успели вручить подозрение.

«Венедиктова и ее роль в защите „своих“ для Офиса президента полностью удовлетворяет ее работодателей», — высказывался о ней заместитель председателя антикоррупционного комитета Верховной Рады Ярослав Юрчишин в интервью НВ в конце 2020 года. Именно этим он объяснял тот факт, что Венедиктова сохранила должность, несмотря на требования ОП «показать результат» — массовые посадки коррупционеров.

Как реагируют в Украине на отстранение Баканова и Венедиктовой

Генерал-майор запаса СБУ, эксперт Украинского центра аналитики и безопасности Игорь Гуськов в эфире Радио НВ заявил, что глава СБУ Иван Баканов должен добровольно уйти в отставку.



«Считаю необходимым сегодня Ивану Баканову, при всем уважении к нему, принять на себя политическую ответственность за назначение чиновников, которые сегодня обвиняются в работе на российские спецслужбы или в пренебрежении своими служебными обязанностями и отстраняются от них», — убежден Гуськов.

Такой шаг, по мнению эксперта, будет способствовать уменьшению информационного давления на СБУ: «Служба безопасности должна работать в информационной тишине. <...> Она должна отчитываться конкретными результатами о задержанных российских агентах или ликвидированных диверсионно-разведывательных сетях. Она не должна быть в эпицентре громких скандалов по поводу кадровых назначений. Это должна обеспечить именно добровольная отставка Ивана Баканова, если есть офицерская честь и достоинство».

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин критически высказался об Алексее Симоненко, который будет руководить Офисом генпрокурора на время отстранения Венедиктовой. Шабунин намекнул, что тот приближен к скандальному заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.



«Поздравляю Татарова с фактическим назначением на должность генпрокурора его аватара Симоненко. Последний отмазал Татарова от тюрьмы за коррупционное преступление, расследуемое победителем конкурса на руководителя САП (Клименко). После незаконного решения Печерского суда именно Симоненко передал дело Татарова от НАБУ в СБУ. Сразу после передачи дела в СБУ из него убрали прокуроров САП. А „убийство“ расследования Симоненко отпраздновал вместе с Татаровым на дне рождения последнего», — написал Шабунин.



Журналист Юрий Бутусов выразил мнение, что «убирать и Баканова, и Венедиктову, конечно, было за что». «Но Ли Куан Ю говорил, что для борьбы с коррупцией президент должен сажать своих друзей в тюрьму, а не тихонько менять одних управляемых на других еще более ручных», — отметил Бутусов, считая отстранение двух руководителей силовых структур признаком еще большей концентрации полномочий в руках головы Офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова.



Ведущая телеканала ICTV Оксана Соколова задается вопросом, почему глава государства принял решения «фактически уволить» Баканова и Венедиктову только сейчас. «Сотни предателей, ставших коллаборантами, и ныне работают на российского врага», — напомнила Соколова, допустив, что «роль многих в подготовке российского вторжения еще будет раскрыта» и назвав непрофессионализм «страшной вещью» для руководителей столь важных ведомств. Она также обратила внимание на «сенсационную» формулировку причины отстранения обоих чиновников.

Юристка Агия Загребельская, соучредительница общественной организации Лига антитраста и бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015−2019), обратила внимание на то, как представляют информацию об отстранении Венедиктовой и Баканова западные СМИ. В частности, она привела цитаты из материала агентства Reuters, где указано, что Зеленский «уволил главу СБУ и генпрокурора страны, сославшись на сотни случаев вероятной измены и сотрудничества с Россией, в то время как Москва, похоже, намерена активизировать военные действия».

Reuters также отмечает, что приведенная Зеленским статистика значительного количества дел о государственной измене «свидетельствует об огромной проблеме российского проникновения в украинские структуры».

Журналист НВ Дмитрий Бобрицкий отметил, что решение Зеленского одновременно отстранить двух руководителей силовых ведомств «выдержано в его стиле радикального кадрового разрушителя».



Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, комментируя решение по Баканову и Венедиктовой, призвал «не просто отстранить, а сделать так, чтобы каждый понес ответственность за свои действия или бездействие».

«Проход через Чонгар — это не только оккупированная Херсонская область, это и окружение Мариуполя, Бердянск, Николаевская область. Расследование необходимо было срочно проводить с первого дня, отстранять руководителей и разбираться со всеми крысами во власти», — считает Хлань.

Дискуссия вокруг отстранения Баканова и Венедиктовой не обошлась и без шутливых комментариев.

Политолог Николай Давидюк в шутку отметил, что «теперь русаки вообще не понимают, что у нас происходит».

Андрей Яницкий, журналист и директор Центра журналистики Киевской школы экономики предложил комментаторам в соцсетях определиться: «Люди, вы уже определяйтесь. Есть Баканов и Венедиктова — плохо. Нет Баканова и Венедиктовой — тоже плохо».



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