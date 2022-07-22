Мария Золкина

Мария Золкина

Политический аналитик Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива»

Что стоит за соглашением о вывозе зерна из украинских портов

22 июля, 13:50

Ждем обнародования текста о «зерновом» соглашении

Но уже сегодня понятно: реальных механизмов обеспечить безопасность украинских портов мы не получили. Такими механизмами по меньшей мере могли бы быть:

— Присутствие иностранных (в данном случае — турецких) военных кораблей. Россия вряд ли бы решилась двинуться в сторону наших портов в этой ситуации. Стало быть, сейчас турецкие корабли, скорее всего, будут находиться либо на входе/выходе из этих морских коридоров для инспекции, либо если и вблизи украинских портов, то нестационарно. Эта, казалось бы, техническая деталь, действительно решает все. Посмотрим, где турецкие корабли окажутся.

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Массовое увеличение противокорабельного, противовоздушного и противоракетного вооружения для Одессы. Произошло ли это — неизвестно. Не факт.

Требование от российских кораблей отойти из необходимой нам акватории. Или, может, мы это требовали, возможно. Но нет. Этого не случится.

Что же мы, судя по сообщениям турецких властей, получим в итоге:

— Украинские суда будут сопровождать коммерческие по нашим коридорам;

— Турки будут проверять суда на входе на предмет отсутствия оружия;

— Россия обещает не стрелять по нашим полям, зернохранилищам и еще где-то, пока есть морское движение.

Что стоит за этим соглашением?

У Украины были все шансы пребывать в сильной позиции до конца

У Украины были все шансы пребывать в сильной позиции до конца. И не идти на соглашение, не предусматривающее для нас гарантий безопасности. Но на практике получилось наоборот.

Путин добился снятия/смягчения санкций не только для вывоза российского зерна (и украденного из оккупированной территории тоже) от США и ЕС, но и смягчение других, вообще не связанных с зерном санкций — Россия получит доступ к комплектующим для обслуживания своей авиаотрасли.

Еще неделю назад, когда подробностей, деталей да и самой договоренности не было, наблюдались как положительные для нас сигналы, так и риски.

Результат мне откровенно не нравится, потому что это соглашение не о зерне, а о прецеденте заключения договоренности и смягчения санкций при полном отсутствии военной деэскалации.

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Теги:   Владимир Путин Турция Торговые санкции Зерно Блокада Военные корабли Война России против Украины

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