Рада отправила Венедиктову в отставку с должности генпрокурора 19 июля, 13:02 Ирина Венедиктова (Фото:Ирина Венедиктова / Facebook)

Верховная Рада поддержала отставку Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

За соответствующее решение проголосовали 264 депутата.

«Она присутствовала на заседании. Увольнение произошло с обсуждением. Как и на комитете, громких заявлений или обвинений не последовало», — написал Железняк.

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По его словам, вопрос назначения нового генпрокурора сегодня не выносился.

Ранее Рада уволила с должности главы СБУ Ивана Баканова.

17 июля Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Президент объяснил, что принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.

Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины будет Алексей Симоненко, заместитель Венедиктовой. Обязанности главы СБУ будет временно исполнять первый заместитель главы ведомства Василий Малюк.



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