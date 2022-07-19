Рада отправила Венедиктову в отставку с должности генпрокурора
Ирина Венедиктова (Фото:Ирина Венедиктова / Facebook)
Верховная Рада поддержала отставку Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора.
Об этом в Telegram сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.
За соответствующее решение проголосовали 264 депутата.
«Она присутствовала на заседании. Увольнение произошло с обсуждением. Как и на комитете, громких заявлений или обвинений не последовало», — написал Железняк.
По его словам, вопрос назначения нового генпрокурора сегодня не выносился.
Ранее Рада уволила с должности главы СБУ Ивана Баканова.
17 июля Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Президент объяснил, что принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.
Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины будет Алексей Симоненко, заместитель Венедиктовой. Обязанности главы СБУ будет временно исполнять первый заместитель главы ведомства Василий Малюк.
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