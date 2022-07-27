«Разрушаем планы врага». В ОК Юг рассказали о «филигранных» ударах по Антоновскому мосту — интервью 27 июля, 11:19 Эксклюзив НВ Последствия ударов по Антоновскому мосту (Фото:Скриншот из видео херсонского издания Мост)

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире Радио НВ рассказала подробности нанесения «филигранных ударов» по Антоновскому мосту утром 27 июля.

— Как можно трактовать фразу "филигранные удары по Антоновскому мосту«? Как вы описали бы ситуацию?

— Мы с вами сейчас находимся в непростой боевой ситуации, которая имеет признаки гибридной войны, в том числе в информационном пространстве.

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Мост находится на оккупированной территории. Мы абсолютного контроля не имеем над этой территорией. Но у нас уже есть огневой контроль, который мы закрепляем.

Мы стараемся диктовать оккупантам, как использовать транспортные артерии, в частности, как не использовать по нашим огневым требованиям транспортные пути. Поэтому каждый этот удар, каждое наше влияние они пытаются использовать против трактовки идеи Вооруженных сил Украины, сил обороны Украины для того, чтобы манипулировать сознанием людей, которые находятся на оккупированной территории.

Мы можем сказать, что не разрушаем инфраструктуру родной страны, мы разрушаем планы врага.

Поэтому этот удар и называется филигранным, поскольку он несет определенные повреждения, но не настолько критичен, чтобы использовать его против нас.

— В каком состоянии мост сейчас — разрушен, полностью разрушен, поврежден? Что гражданским нужно понимать?

— Гражданским надо понимать, что мост находится на оккупированной территории, что это объект стратегического значения, что он действительно охраняется всеми силами оккупационных властей и просто так получить подобного рода информацию нереально. Но мы над этим работаем.

— Вы сказали, что россияне пытаются его усиленно оборонять. Как так складывается, что их системы противоракетной, противовоздушной обороны пропустили украинские ракеты?

— Мы помним их [высказывания], что так называемая спецоперация идет по плану. Наверное, и планы такие, как Киев за три дня.

— Оккупанты признают, что мост закрыли. О чем нам это говорит? Они не могут перебрасывать через этот мост живую силу, технику, боеприпасы?

— В условиях информационной борьбы это может означать что угодно — как манипуляцию, так и признание. Поэтому нам нужно с этим разобраться, получить подтверждение той или иной версии и тогда о ней говорить.

— Из какого оружия или какими силами были нанесены поражения этому мосту, чтобы мы могли гордиться определенными воинами или системами?

— Главный фактаж, который должны иметь гражданские люди, это понимание, что силы обороны предпринимают максимальные усилия, чтобы освободить территорию. Ее еще освобождать и освобождать — нам очень много нужно работать.

Если мы прямо сейчас для удовлетворения гражданского населения провозгласим, чем и как мы это делаем, мы можем лишиться этого вооружения.

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