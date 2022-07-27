Байден сдал негативный тест на COVID-19

27 июля, 17:11
Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден в среду, 27 июля, сдал негативный тест на COVID-19 и прекратит строгую самоизоляцию.

Об этом написал в Twitter журналист The Washington Post Тайлер Пэйджер со ссылкой на врача главы Белого дома.

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https://twitter.com/tylerpager/status/1552294257209344001

Журналисты также опубликовали письмо врача Байдена, в котором сказано, что он сдал два негативных антиген-теста ночью и утром, а симптомы практически полностью исчезли. Президент США продолжит носить маску и будет чаще сдавать тесты.

Видео дня
https://twitter.com/MollyNagle3/status/1552294967984414721

Байден опубликовал в Twitter фото своего негативного теста.

https://twitter.com/POTUS/status/1552296813230710784

О COVID-19 у 79-летнего президента США стало известно 21 июля. Байден начал принимать противовирусный препарат Paxlovid и ушел на самоизоляцию. У него были легкие симптомы, он дважды привит и получил две бустерные дозы.

https://www.youtube.com/embed/urSkmc2PIv0
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Джо Байден Белый дом Коронавирус Covid-19

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