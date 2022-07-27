Обстрел Чугуева: под завалами Дома культуры нашли тело еще одной жертвы

27 июля, 15:00
Спасатели завершили работы на месте разрушенного Дома культуры в Чугуеве (Фото:ГСЧС)

Спасатели завершили работы на месте разрушенного Дома культуры в Чугуеве (Фото:ГСЧС)

В Чугуеве Харьковской области под завалами Дома культуры, который был разрушен в результате удара российских оккупантов, нашли тело еще одной жертвы.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Из-под завалов дома культуры в Чугуеве спасатели изъяли тело 83-летней женщины. К сожалению, 26 июля в результате обстрела оккупантов и уничтожения здания погибли еще два человека: 30-летняя женщина, 36-летний мужчина. Люди находились в подвале помещения как в укрытии», — написал он.

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В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отметили, что спасатели завершили работы на месте разрушенного Дома культуры, которые продолжались трое суток.

«Спасатели изъяли из-под завалов тела всех погибших: мужчину и двух женщин. Еще в первый день ими были спасены четыре человека», — говорится в сообщении ГСЧС в Facebook.

25 июля войска РФ обстреляли Чугуев, пострадали гражданские объекты — школа и дом культуры, где находились мирные жители.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Чугуев Война России против Украины

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