Профильный комитет Рады поддержал назначение Костина на должность генпрокурора 27 июля, 10:58 Андрей Костин (Фото:sluga-narodu.com)

В среду, 27 июля, профильный комитет Верховной Рады поддержал назначение Андрея Костина на должность генпрокурора.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Желизняк в Telegram.

По его словам, «за» проголосовали 17 депутатов, один воздержался.

В среду, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении нардепа Андрея Костина новым генпрокурором.

Видео дня

17 июля Зеленский отстранил от исполнения обязанностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.

Поводом для этого стало большое количество уголовных дел о коллаборационизме среди сотрудников соответствующих ведомств.



19 июля Рада уволила Венедиктову и Баканова.

На данный момент обязанности генерального прокурора Украины исполняет заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко.

По словам нардепа от президентской фракции Слуга народа Давида Арахамии, Венедиктову ждет назначение на дипломатическом уровне. Какое именно, он не уточнил.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.