На 1,7 миллиарда евро. Правительство Германии одобрило продажу Украине 100 САУ PzH 2000 — Spiegel

27 июля, 16:58
Panzerhaubitze 2000 (Фото:Sonaz)

Panzerhaubitze 2000 (Фото:Sonaz)

Правительство Германии одобрило продажу Украине 100 гаубиц Panzerhaubitze 2000, сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что еще 13 июля министерство экономики Германии выдало немецкому производителю оружия Krauss-Maffei Wegmann лицензию на производство гаубиц Panzerhaubitze 2000.

В комментарии Spiegel представитель Krauss-Maffei Wegmann подтвердил, что компания получила разрешение на производство гаубиц от немецкого правительства. Представитель назвал бюджет на 100 гаубиц в 1,7 миллиарда евро.

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Производство САУ должно начаться немедленно, но пока неясно, когда первые гаубицы поступят в Украину, отмечает Spiegel.

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Ожидается, что производство всех PzH 2000 рассчитано на несколько лет.

Ранее сообщалось, что Украина получила и стала применять немецкие САУ PzH 2000 на фронте. Всего Германия и Нидерланды передали Украине 12 САУ этого типа.

Panzerhaubitze 2000 может стрелять на расстояние от 30 до 40 километров в зависимости от используемых боеприпасов. Она считается одной из самых современных гаубиц в мире и может выпускать до десяти снарядов в минуту.

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Инфографика: НВ
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Оружие Германия Запад САУ Гаубицы

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