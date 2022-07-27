Зеленский предложил Раде назначить Костина генеральным прокурором 27 июля, 08:47 Кандидатуру Андрея Костина должен одобрить профильный комитет (Фото:Andriy Kostin/Facebook)

В среду, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении народного депутата Андрея Костина новым генпрокурором.

Проект постановления о получении согласия на назначение зарегистрирован на сайте украинского парламента.

Документ должен рассмотреть профильный комитет Рады.

Нардеп от Голоса Ярослав Железняк в своем Telegram сообщил, что голосов для назначения Костина генпрокурором более чем достаточно.

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«На самом деле интриги по назначению Костина на должность нет. Голосов более чем достаточно, даже от Голоса будет поддержка. Поэтому остается только ждать, кто будет следующим главой правового Комитета ВРУ», — написал он.

О том, что именно Костин может стать новым генпрокурором, ранее сообщали источники НВ в окружении президента.

На данный момент нардеп является главой комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. Его также называют «буфером» между Офисом президента и послами G7, который пытается согласовывать интересы сторон в законодательной сфере.

17 июля Зеленский отстранил от исполнения обязанностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.

Поводом для этого стало большое количество уголовных дел о коллаборационизме среди сотрудников соответствующих ведомств.



19 июля Рада уволила Венедиктову и Баканова.

На данный момент обязанности генерального прокурора Украины исполняет заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко.

По словам нардепа от президентской фракции Слуга народа Давида Арахамии, Венедиктову ждет назначение на дипломатическом уровне. Какое именно, он не уточнил.



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