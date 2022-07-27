В Стамбуле официально открыт координационный центр по вывозу украинского зерна 27 июля, 15:43 В Стамбуле 22 июля Украина подписала с Турцией и ООН договор по созданию коридора для вывоза зерна (Фото:REUTERS/Edgar Su/File Photo)

В среду, 27 июля, в Стамбуле был официально открыт Совместный координационный центр по безопасному вывозу зерна из Украины. Об этом сообщает Anadolu.

На церемонии открытия присутствовал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.



«Мы считаем, что эта работа внесет значительный вклад в преодоление продовольственного кризиса, затронувшего весь мир, особенно в вопросе снижения цен», — сказал он.

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22 июля Украина подписала с Турцией и ООН договор по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов — Черноморск, Одесса и Южный.

По условиям сделки, центр в Стамбуле будет проверять суда, направляющиеся в украинские порты, на предмет того, не перевозится ли на них оружие.

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