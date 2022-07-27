Новая «рука» Ермака. Почему Банковая сделала «слугу народа» Андрея Костина новым генпрокурором 27 июля, 18:48 Андрея Костина характеризуют как профессионального юриста, но предсказывают его большую зависимость от Банковй (Фото:Коллаж НВ)

Андрей Костин не имеет как врагов, так и особых успехов в проведении судебной реформы. Этот протеже главы ОП оказался удобным кандидатом для Владимира Зеленского.

Стремительный кадровый взлет — так можно охарактеризовать то, что случилось с Андреем Костиным, депутатом президентской фракции Слуга народа (СН) и главой парламентского комитета по правовым вопросам, за последние два дня.

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25 июля Давид Арахамия, шеф парламентского представительства СН, на заседании фракции представил Костина как кандидата на ставшую недавно вакантной должность генпрокурора. А 27 июля утром президент Владимир Зеленский официально внес его кандидатуру в Верховную Раду. Далее Костина быстро одобрил профильный комитет.



«Интриги по назначению Костина на должность нет, — написал после этого представитель фракции Голос Ярослав Железняк. — Голосов более чем достаточно».



И угадал: прошло буквально пару часов, и ВР едва ли не конституционным большинством в 300 голосов, а точнее, карточками 299 депутатов, утвердила президентского кандидата.



И буквально сразу же появился комментарий Михаила Подоляка, советника главы Офиса президента (ОП): мол, глава государства выдвинул Костина на должность нового генпрокурора, так как тот сможет оптимизировать работу ведомства и у него «нет намека на токсичность».



«Как законодатель и глава профильного комитета, он хорошо понимает проблемы правоохранительной отрасли, а как юрист имеет безупречную репутацию в профессиональной среде. То есть ключевая опция — профессионализм — присутствует», — пояснил НВ Подоляк.



Быстро отреагировал и глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, который поприветствовал назначение Костина. Он подчеркнул, что делегация Евросоюза в Украине тесно сотрудничала с этим депутатом по вопросам реформы правосудия. Маасикас убежден, что в дальнейшем продолжит сотрудничать с новым генпрокурором при расследованиях военных преступлений России.



«С нетерпением ждем скорого назначения главы САП», — добавил Маасикас.



Так он напомнил Банковой: конкурсная комиссия, несмотря на обещания Зеленского, уже более года не может утвердить нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), формально подчиняющего генпрокурору. Ряд экспертов говорят о том, что причина проволочки заключается в том, что победителем конкурса стал детектив НАБУ Александр Клименко. Именно он ранее вел дело, одним из фигурантов которого являлся нынешний замглавы ОП Олег Татаров, курирующий на Банковой правоохранительный блок.



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