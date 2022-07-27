Удар РФ по Бахмуту: спасатели извлекли из-под завалов отеля тело еще одного погибшего, ранены три человека

27 июля, 14:38
Спасатели разбирают завалы разрушенного Россией отеля в Бахмуте (Фото:ГСЧС)

Спасатели разбирают завалы разрушенного Россией отеля в Бахмуте (Фото:ГСЧС)

Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного в Бахмуте отеля тело еще одного погибшего.

По данным ГСЧС, по состоянию на 14:00 27 июля, удалось спасти одного человека, еще трое местных жителей получили ранения.

Таким образом, количество погибших в результате удара РФ по Бахмуту увеличилось до трех: двое погибли в результате попадания по отелю, еще один — под завалами пятиэтажного жилого дома.

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Утром в среду, 27 июля, войска РФ нанесли удары по Бахмуту Донецкой области. Снаряды попали в пятиэтажный жилой дом и отель.

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После почти полного захвата Луганской области российские оккупанты активизировали обстрелы городов Донецкой области. Бахмут называют одной из целей войск РФ.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Донецкая область ГСЧС Бахмут Война России против Украины

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