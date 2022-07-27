Оккупанты признали, что Антоновский мост из-за повреждений после нового удара ВСУ пришлось закрыть

27 июля, 09:39
Ранее оккупанты утверждали, что к серьезным разрушениям удар ВСУ по Антоновскому мосту якобы не привел (Фото:focus)

Ранее оккупанты утверждали, что к серьезным разрушениям удар ВСУ по Антоновскому мосту якобы не привел (Фото:focus)

Российские оккупанты признали, что в результате нового удара ВСУ Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил серьезные повреждения.

Об этом кремлевской пропаганде рассказал заместитель местного гауляйтера Кирилл Стремоусов.

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По его словам, степень повреждений настолько серьезная, что мост пришлось полностью закрыть.

Видео дня

При этом ранее Стремоусов в своем утреннем видеообращении утверждал, что ракетный удар по стратегически важному для РФ объекту к серьезным разрушениям якобы не привел.

В ночь на 27 июля в захваченном Херсоне были слышны взрывы. Жители сообщали, что были нанесены удары по Антоновскому мосту, по которому оккупационные силы перебрасывают технику.

Утром в оперативном командовании Юг подтвердили, что украинские силы нанесли удары по Антоновскому мосту.

https://www.youtube.com/embed/zCS0CTW_3Lo

О первом ударе по Антоновскому мосту стало известно 19 июля. На следующий день российские пропагандисты заявили о еще одном обстреле, показав его последствия.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Херсон Ракетные удары Мост Война России против Украины

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