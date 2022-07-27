Оккупанты признали, что Антоновский мост из-за повреждений после нового удара ВСУ пришлось закрыть
Ранее оккупанты утверждали, что к серьезным разрушениям удар ВСУ по Антоновскому мосту якобы не привел (Фото:focus)
Российские оккупанты признали, что в результате нового удара ВСУ Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил серьезные повреждения.
Об этом кремлевской пропаганде рассказал заместитель местного гауляйтера Кирилл Стремоусов.
По его словам, степень повреждений настолько серьезная, что мост пришлось полностью закрыть.
При этом ранее Стремоусов в своем утреннем видеообращении утверждал, что ракетный удар по стратегически важному для РФ объекту к серьезным разрушениям якобы не привел.
В ночь на 27 июля в захваченном Херсоне были слышны взрывы. Жители сообщали, что были нанесены удары по Антоновскому мосту, по которому оккупационные силы перебрасывают технику.
Утром в оперативном командовании Юг подтвердили, что украинские силы нанесли удары по Антоновскому мосту.
О первом ударе по Антоновскому мосту стало известно 19 июля. На следующий день российские пропагандисты заявили о еще одном обстреле, показав его последствия.
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