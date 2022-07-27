Оккупанты признали, что Антоновский мост из-за повреждений после нового удара ВСУ пришлось закрыть 27 июля, 09:39 Ранее оккупанты утверждали, что к серьезным разрушениям удар ВСУ по Антоновскому мосту якобы не привел (Фото:focus)

Российские оккупанты признали, что в результате нового удара ВСУ Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил серьезные повреждения.

Об этом кремлевской пропаганде рассказал заместитель местного гауляйтера Кирилл Стремоусов.

По его словам, степень повреждений настолько серьезная, что мост пришлось полностью закрыть.

Видео дня

При этом ранее Стремоусов в своем утреннем видеообращении утверждал, что ракетный удар по стратегически важному для РФ объекту к серьезным разрушениям якобы не привел.

В ночь на 27 июля в захваченном Херсоне были слышны взрывы. Жители сообщали, что были нанесены удары по Антоновскому мосту, по которому оккупационные силы перебрасывают технику.

Утром в оперативном командовании Юг подтвердили, что украинские силы нанесли удары по Антоновскому мосту.

О первом ударе по Антоновскому мосту стало известно 19 июля. На следующий день российские пропагандисты заявили о еще одном обстреле, показав его последствия.



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